Завтра в школу

2006 год. Автор: Андрей Мурашов.





Завтра в школах прозвучит первый звонок. День знаний принято считать праздником школьников. Но и тех, кто уже давно ее закончил, порой тянет пройтись по школьным коридорам. Что и сделал в сюжете из архива журналист ТВ2 Андрей Мурашов.