Архив ТВ2
Завтра в школу
32 минуты назад
2006 год. Автор: Андрей Мурашов.
Завтра в школах прозвучит первый звонок. День знаний принято считать праздником школьников. Но и тех, кто уже давно ее закончил, порой тянет пройтись по школьным коридорам. Что и сделал в сюжете из архива журналист ТВ2 Андрей Мурашов.
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