Заводы и госпитали. Каким был Томск в годы Великой Отечественной войны

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130 тысяч томичей ушли на фронт. Половина из них не вернулась.

Очереди у военкоматов появились 22 июня после митинга прошедшего на площади Революции (сейчас — Новособорной). Собралось порядка 50 тысяч человек. Со всех сторон неслись возгласы: «Давай винтовки!», «Где записываться на фронт?». Тогда еще никто не знал, насколько долгой и тяжелой будет эта война.

Томск стал одной из площадок, где размещались эвакуированные заводы. Производство надо было наладить срочно, поэтому под заводы отдавались корпуса университетов, школы. Так в главном корпусе ТГУ разместился Загорский оборонный оптико-механический завод, в главном корпусе Политехнического — военное зенитно-артиллерийское училище ЛАТУЗА, в Доме науки — завод по производству кабеля.

К концу 1941-го года город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных. С Загорским оптико-механическим заводом (№355) прибыли в Томск 6,5 тысяч рабочих и служащих, с Московским заводом «Фрейзер» – 3,5 тысячи, Московский шарикоподшипниковый завод (ГПЗ-1) эвакуировал более 2 тысяч человек.

В целом, Томск, насчитывающий перед войной 114 тысяч человек населения, разместил 51 162 эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей, вывезенных из прифронтовой полосы, и свыше 30 предприятий.

Привезенное оборудование в несколько тонн волокли на себе. Одновременно строились заводские корпуса, приспосабливались под производственные нужды здания и помещения, а самое главное — вели строительство железнодорожной колеи. Студентки, дети, преподаватели долбили мерзлую землю, таскали шпалы, вручную укладывали рельсы. К 7 ноября была сдана первая ветка: от вокзала Томск-II по улице Розы Люксембург и Набережной Ушайки до городской электростанции, расположенной за нынешним ТЮЗом. Затем построили вторую ветку — от Томска-I до эвакуированных заводов. Так появилась главная транспортная артерия Томска военных лет.

После запуска предприятий, в Томске делали миноискатели, телефонную гарнитуру для танков, мины 37 мм, минометы, прицелы, тару для консервов и боеприпасов, шпон для аккумуляторов, танковые стартеры, двигатели для танков, самолетов и подводных лодок, шпалы, манометры, глубиномеры, тахометры, запалы, амортизаторы, противогазы, перчатки, танковые шины, подшипники для танков и авиации, бинокли, прицел к пушкам 45 мм, призмы танковые, стабилизаторы, силовые и телефонные кабели, колбы и лампы, прессы Бриннелля.

Спичфабрика изготавливала зажигательную противотанковую смесь. Выглядел местный «коктейль Молотова» для подрыва бронетехники так: бутылка с горючей жидкостью, огромная спичка и «чиркалка». Кроме собственно боеприпасов и военной техники в Томске делали валенки, лыжи, волокуши для пулеметов и раненых, рыбные консервы, сухофрукты и пищевые концентраты для бойцов.

Позднее на базе предприятий, эвакуированных в наш город из западных регионов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, были созданы заводы: «Сибкабель», Томский электромоторный завод («Сибэлектромотор»), Томский манометровый завод («Манотомь»), Томский завод режущих инструментов («Томский инструмент»), Томский подшипниковый завод («Ролтом»), Томский электроламповый завод, Томский электромеханический завод, Томский завод резиновой обуви, Томский завод измерительной аппаратуры.

«Тихий» Томск с началом Великой Отечественной войны превратился в большой тыловой госпиталь. Лучшие помещения были отданы раненым. Лучшие медицинские силы были сосредоточены в госпиталях. За годы войны в Томске было развернуто до 26 эвакогоспиталей, и в течение войны их число менялось.

Наличие в Томске медицинского института и крупных медицинских сил обусловило создание ряда эвакогоспиталей. Под госпитали отводились лучшие здания города: учебные корпуса и общежития вузов, школы, больницы.

Фото: Госпиталь 1229 в институте курортологии. Автор фото: из буклета «Томск – вклад в Победу».

По 18 часов врачи стояли у операционных столов. Молоденькие санитарки поднимали на второй и третий этаж тяжелых мужчин, по пояс закованных в гипс. В аудиториях мединститута шло ускоренное обучение врачей, продиктованное условиями военного времени. Население заготавливало травы, шиповник, рябину, пихтовую лапку, чтобы поддержать раненных витаминами.

Ускоренные выпуски Томского медицинского института, медицинского училища и фельдшерской школы пополнили число военных медиков и составили основу медсанбатов дивизий, сформированных в Томске. В Томск с начала войны стали поступать тысячи раненых, доставленных военно-санитарными поездами с различных фронтов. Всего за годы войны в томских госпиталях находилось на излечении свыше 100 тыс. раненых. В первый год войны, 1941 год, в Томск поступило 15,845 тыс. раненных, в 1942 году – 40 тыс., в 1943 – 26 тыс., в 1944 – 17 тыс., в 1945 – 5 тыс.

Ученые мединститута продемонстрировали творческий подход в вопросе лечения раненых и больных воинов. Так, заведующий кафедрой физиологии Борис Иванович Баяндуров сконструировал электробинт, который помогал значительно улучшить заживление ран и костных переломов. Также ученые Томска изобрели новый оптический прибор пупиллометр для изучения функции зрения, аппарат электрокраниотом для улучшения процесса лечения ранений черепа и мозга.

С 1944 года Томский медицинский институт организовал массовое изготовление нативного пенициллина, грамицидина, которые применяли в госпиталях и клиниках Томска, Омска и других городов Сибири при лечении многих заболеваний и осложнений огнестрельных ран.

В Томске был образован первый в стране Комитет ученых – для помощи фронту. Он установил связь с десятками промышленных предприятий Западной Сибири и Урала, с геологами Кузбасса и Красноярска. Так, старший лаборант Томского индустриального института (ныне ТПУ) Петр Одинцов выступил с идеей - использовать электромагнитные явления для обнаружения металлических осколков и пуль в теле раненых. Изобретателю тема была близка: в свое время он сам воевал в рядах Красной Армии, был ранен в руку и прошел через множество операций, прежде чем врачам удалось найти и извлечь осколок. Реализацией идеи медицинского «металлоискателя» занялся доцент ТГУ Борис Кашкин, процесс курировал профессор СФТИ Александр Сапожников.

Прибор позволял точно выяснить, где находятся, например, осколки снаряда. Через несколько месяцев после изобретения он был применен в эвакуированных госпиталях, а через год использовался уже в госпиталях по всей стране.

Еще одним важным изобретением наших ученых стала дефектоскопная тележка. В годы войны из-за колоссальной нагрузки на рельсы постоянно появлялись трещины и искривления. Дефектоскопная тележка позволяла выявлять все дефекты рельсов и быстро их исправлять. Она применялась практически на всех железнодорожных путях страны, а после войны ее начали использовать в Московском метрополитене.