«Вредительская» перепись 1937 и другие события 6 января в жизни Томска

6 января 1926 года постановлением томского Горсовета переулок Благовещенский и площадь Благовещенская переименованы в переулок и площадь имени декабриста Гавриила Батенькова, участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, который жил здесь в ссылке в 1846-1856 годах. В начале 1960-х годов на площади установили памятник декабристу.

6 января 1937 года состоялась всесоюзная перепись населения. В Томске зарегистрировано 134 485 жителей. Однако в сентябре 1937 Совет народных комиссаров СССР признал итоги переписи неудовлетворительными. А материалы — дефектными. Подробнее об этой и других переписях можно почитать здесь.