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«Вредительская» перепись 1937 и другие события 6 января в жизни Томска

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Какими событиями запомнилось 6 января томичам в разные годы? Расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

6 января 1926 года постановлением томского Горсовета переулок Благовещенский и площадь Благовещенская переименованы в переулок и площадь имени декабриста Гавриила Батенькова, участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, который жил здесь в ссылке в 1846-1856 годах. В начале 1960-х годов на площади установили памятник декабристу.

6 января 1937 года состоялась всесоюзная перепись населения. В Томске зарегистрировано 134 485 жителей. Однако в сентябре 1937 Совет народных комиссаров СССР признал итоги переписи неудовлетворительными. А материалы — дефектными. Подробнее об этой и других переписях можно почитать здесь

6 января 1983 года в селе Кожевниково открылись первые областные зимние спортивные игры «Снежные узоры». В программу соревнований входили лыжные гонки, биатлон, многоборье, ГТО, хоккей с шайбой. Завершились игры 9 января.

6 января 1994 года постановлением губернатора создана томская областная избирательная комиссия. Ныне это избирательная комиссия Томской области — облизбирком.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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