Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Военное положение, первое собрание комсомольцев и открытие «Искры». 5 января в истории Томска
Архив ТВ2

Военное положение, первое собрание комсомольцев и открытие «Искры». 5 января в истории Томска

ТВ2 ТВ2

Продолжаем листать страницы «Календаря томской истории». Сегодня расскажем, что случилось 5 января в жизни Томска в разные годы.

5 января 1906 года царским указом в связи с революционными выступлениями город Томск объявлен на военном положении. Запрещены митинги, демонстрации, деятельность профсоюзов и культурно-просветительских обществ. Участники выступлений увольнялись с работы. Это был ответный шаг власти на события первой русской революции. Военное положение в Томске было отменено в 1908 году.

5 января 1920 года в Томске в гостинице «Россия» состоялась первое организационное собрание коммунистического союза молодежи, на котором присутствовали 140 комсомольцев и несколько сотен человек сочувствующей молодежи. На собрании был избран временный томский комитет РКСМ. Через два месяца в томской губернии насчитывали 11036 комсомольцев.

5 января 1966 года открылся новый книжный магазин №1 томского облкниготорга, позже названный «Искра». Более 30 лет был самым крупным книжным магазином города.

5 января 2007 года освящен и установлен крест на куполе колокольни Петропавловской церкви в микрорайоне Спичечной фабрики. Построенный семейством купцов Кухтериных и освященный в 1908 году, храм был закрыт в 1923 году. И передан под клуб. В 1993 году здание возвращено верующим. Восстановление колокольни, алтарной главки и установление храмового креста — итог более чем 10-летнего периода восстановления этой церкви. Восстановительные работы вели муниципальные предприятия Томск исторический, институт Спецпроектреставрация, подрядная организация Лидерпрогресс и прихожане храма. Освящение креста совершил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.