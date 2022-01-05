Военное положение, первое собрание комсомольцев и открытие «Искры». 5 января в истории Томска

Продолжаем листать страницы «Календаря томской истории». Сегодня расскажем, что случилось 5 января в жизни Томска в разные годы.

5 января 1906 года царским указом в связи с революционными выступлениями город Томск объявлен на военном положении. Запрещены митинги, демонстрации, деятельность профсоюзов и культурно-просветительских обществ. Участники выступлений увольнялись с работы. Это был ответный шаг власти на события первой русской революции. Военное положение в Томске было отменено в 1908 году.

5 января 1920 года в Томске в гостинице «Россия» состоялась первое организационное собрание коммунистического союза молодежи, на котором присутствовали 140 комсомольцев и несколько сотен человек сочувствующей молодежи. На собрании был избран временный томский комитет РКСМ. Через два месяца в томской губернии насчитывали 11036 комсомольцев.

5 января 1966 года открылся новый книжный магазин №1 томского облкниготорга, позже названный «Искра». Более 30 лет был самым крупным книжным магазином города.

5 января 2007 года освящен и установлен крест на куполе колокольни Петропавловской церкви в микрорайоне Спичечной фабрики. Построенный семейством купцов Кухтериных и освященный в 1908 году, храм был закрыт в 1923 году. И передан под клуб. В 1993 году здание возвращено верующим. Восстановление колокольни, алтарной главки и установление храмового креста — итог более чем 10-летнего периода восстановления этой церкви. Восстановительные работы вели муниципальные предприятия Томск исторический, институт Спецпроектреставрация, подрядная организация Лидерпрогресс и прихожане храма. Освящение креста совершил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав.