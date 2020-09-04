Великий и могучий новый русский язык

2009 год. Автор: Андрей Вечерков.





ЧернОЕ кофе, дОговор, брАчащиеся. Еще недавно такое произношение считалось ошибкой. С 1 сентября 2009 года в силу вступал приказ Министерства образования и науки. Он устанавливал новые нормы современного русского литературного языка. Теперь некоторые слова, которые раньше считались разговорными или просторечными, становились вариантами литературных форм. О том, как в Томске относились к обновленным языковым нормам, в материале из архива ТВ2.