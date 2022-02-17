Вахтанг Кикабидзе показал томичам свой новый фильм. 17 февраля в истории Томска

В Томске разрешили издавать газету, которую вскоре сочтут «опасной для молодежи»; а команда томичей решила пройти 300 км на лыжах, чтобы встретить 23 февраля в Новосибирске. «Календарь томской истории» расскажет об этих и других событиях дня подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
17 февраля 1881 года Министерство внутренних дел разрешило Петру Макушину издание «Сибирской газеты». Очень быстро эта газета стала одним из лучших периодических изданий своего времени. На нее подписывались не только томичи и жители других сибирских городов, но и читатели Петербурга и Москвы. Газета была закрыта в 1888 году по ходатайству попечителя Западно-Сибирского учебного округа Василия Флоринского. Который считал дальнейшее существование «Сибирской газеты» опасным для молодежи, которая заполнит аудитории открывающегося Томского университета.
17 февраля 1920 года заключен в концлагерь «до окончания гражданской войны» видный томский предприниматель Григорий Фуксман. До 1919 года Фуксман торговал мукой, владел паровой мельницей, на которой работали до 80 человек. Являлся вице-президентом томского общества охотников конского бега. Занимался благотворительностью. В 1937 году был расстрелян. В 1989 реабилитирован.
17 февраля 1943 года на томской площади Революции был дан старт лыжному пробегу Томск-Новосибирск в честь дня РККА:
«Лыжный пробег совершается на протяжении 300 км по маршруту Томск-Калтай-Варюхино-Болотная-Мошково-Сокол-Новосибирск, — писала газета «Красное знамя». — Финиш в Новосибирске 23 февраля. Лыжная команда обеспечена всем необходимым — обмундированием, продуктами питания, инвентарем, медикаментами».
17 февраля 1971 года введен в эксплуатацию томский завод железобетонных конструкций. Мощностью 100 тысяч кубометров железобетона в год. Завод находился в составе строительно-промышленного объединения Томскстрой. ЖБК-100 занимался выпуском элементов и конструкций для строительства жилых домов и автодорог. В 1987 году на предприятии выпущен миллионный кубометр железобетона.
17 февраля 1982 года в Томске начался фестиваль киностудии «Грузияфильм». В рамках фестиваля свою картину «Будь здоров, дорогой» томичам представил актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Популярным этот фильм не стал, но песни в нем прозвучавшие, вывели Кикабидзе в разряд самых больших звезд советской эстрады.
«Мы впервые на томской земле, — сказал зрителям кинотеатра «Родина» Вахтанг Кикабидзе. — Очень хотим, чтобы томичам понравились новые фильмы нашей студии, чтобы встречи грузинских кинематографистов с сибиряками в будущем стали традиционными».