Вахтанг Кикабидзе показал томичам свой новый фильм. 17 февраля в истории Томска

В Томске разрешили издавать газету, которую вскоре сочтут «опасной для молодежи»; а команда томичей решила пройти 300 км на лыжах, чтобы встретить 23 февраля в Новосибирске. «Календарь томской истории» расскажет об этих и других событиях дня подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

17 февраля 1881 года Министерство внутренних дел разрешило Петру Макушину издание «Сибирской газеты». Очень быстро эта газета стала одним из лучших периодических изданий своего времени. На нее подписывались не только томичи и жители других сибирских городов, но и читатели Петербурга и Москвы. Газета была закрыта в 1888 году по ходатайству попечителя Западно-Сибирского учебного округа Василия Флоринского. Который считал дальнейшее существование «Сибирской газеты» опасным для молодежи, которая заполнит аудитории открывающегося Томского университета.

17 февраля 1920 года заключен в концлагерь «до окончания гражданской войны» видный томский предприниматель Григорий Фуксман. До 1919 года Фуксман торговал мукой, владел паровой мельницей, на которой работали до 80 человек. Являлся вице-президентом томского общества охотников конского бега. Занимался благотворительностью. В 1937 году был расстрелян. В 1989 реабилитирован.

17 февраля 1943 года на томской площади Революции был дан старт лыжному пробегу Томск-Новосибирск в честь дня РККА: