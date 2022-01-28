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  3. В томском политехе запустили самый мощный ускоритель частиц в СССР. 28 января в истории Томска
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В томском политехе запустили самый мощный ускоритель частиц в СССР. 28 января в истории Томска

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28 января 1925 года газета «Красное знамя» отчиталась о том, что работа городского водопровода вышла на довоенный уровень. А именно: водопровод способен подавать в городскую сеть (при работе одной из трех паровых машин) 360 тысяч ведер воды в сутки. Подаваемая в город вода фильтруется 4-мя американскими фильтрами. Жители пользуются водой из 661 домового ответвления, 30 городских водопроводов и 10 кранов общественного пользования. В целях «приближения воды к окраинам», проложены новые магистрали по улице Нечаевской, проспекту Коммунистическому и переулку Картасному. А зарплата сотрудников «Водосвета» выросла за полтора года с 5 до 9 рублей. Подробнее об истории городского водопровода можно почитать здесь, а о других событиях 28 января в разные годы расскажет «Календарь томской истории».

28 января 1911 года Томская городская дума приняла решение о создании в городе сибирского научно-художественного музея. Построить его хотели на Воскресенской горе. На первое время из бюджета для организации музея было выделено 50 тысяч рублей. На эти деньги снарядили экспедиции в Нарым, Эвенкию и на Алтай. Но первая мировая война, революция не дали осуществиться этим просветительским планам. Музей в Томске появился только в 1922 году.

28 января 1965 года был запущен первый в СССР синхротрон мощностью 1,5 млрд электрон-вольт. Он был разработан и построен в Томском политехническом институте под руководством профессора Александра Воробьева. Отдельные узлы синхротрона изготовили в экспериментальных мастерских ТПИ, на заводах Томска, Кузбасса и Москвы. В постоянную эксплуатацию этот ускоритель частиц высоких энергий был сдан через год.

28 января 1999 года Городская дума приняла и мэр подписал положение о гербе и флаге города Томска. Авторами герба стали художники Эрик Дюсьметов и Александр Акимов. Но почти через четыре года эти варианты городской символики пришлось изменить — приведя в соответствие с требованиями государственной геральдической палаты.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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