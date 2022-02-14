В Томской области открылся единственный стационарный зоопарк. 14 февраля в истории города

Знаете, кто еще, кроме хомячка и медведя, стал первым обитателем единственного в Томской области зоопарка? «Календарь томской истории» расскажет. Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

14 февраля 1920 года в Томске по инициативе комсомольцев состоялся первый городской субботник. Молодежь занималась уборкой помещений, отведенных под комсомольский клуб, библиотеку и читальню в здании по улице Магистратской, 2. По примеру комсомольцев в течение февраля и марта в Томске проводились массовые субботники по восстановлению городского хозяйства, транспорта. Тысячи томичей выходили, чтобы очистить улицы от мусора, снега, привести в порядок железнодорожные пути, отремонтировать паровозы и вагоны. 14 февраля 1930 года местная пресса писала: «Отказалась от содержания Сретенской церкви религиозная община этой церкви. Рабочие дрожзавода и кожевенного завода просят горсовет передать здание церкви под клуб рабочих».

Для справки: Каменную, крытую железом церковь, построили в феврале 1907 года на средства гильдии томских рыбаков, купцов, городской казны, а также на капитал, завещанный крестьянином Иваном Виноградовым. Находился храм на пересечении улицы Магистратской (ныне Розы Люксембург) и переулка Карповского. В 1909 году при церкви было открыто Общество трезвости, которое в ту пору было весьма кстати в рабочем районе города. В марте 1930 томский горсовет постановил закрыть церковь и передать здание под культурное учреждение. В 1934 году здание было решено разобрать. К 1936 году храм был разрушен.

Автор: из фондов ГАТО Сретенская церковь Автор: из фондов ГАТО Сретенская церковь

14 февраля 1953 года «Литературная газета» писала о завершении работ по созданию телевизионной аппаратуры и проведению опытных телевизионных передач в Томске. В редакционном примечании отмечалось, что «успешное строительство самодеятельных телевизионных центров в Риге, Таллине, Свердловске, Томске и других городах — результат большой творческой работы любителей». 14 февраля 1967 года в северском Природном парке был открыт Уголок живой природы. Этот день можно считать днем рождения единственного на территории Томской области зоопарка. Первыми питомцами здесь стали волнистый попугайчик, хомячок, рысь и два медвежонка. Размещался зооуголок в одном из кабинетов административного здания северского Природного парка.

Автор: "Красное знамя" Новые жилые кварталы в микрорайоне Каштак Автор: "Красное знамя" Новые жилые кварталы в микрорайоне Каштак

14 февраля 1979 года газета «Красное знамя» подводила основные итоги социального развития Томской области за три года пятилетки. В частности: «В г. Томске продолжалось переселение семей из бараков, подвалов, ветхих строений. За три последних года снесено более 300 ветхих жилых домов и бараков, из них в благоустроенные квартиры переехало 2336 семей. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1 млн. 400 тыс. кв. метров жилья». Ну, а среднемесячная зарплата рабочих и служащих по области повысилась, согласно официальным данным, со 176 рублей в 1975 году до 192 рублей в 1978.

Автор: "Красное знамя" Автор: "Красное знамя"