В Томске зазвонил первый сотовый телефон. И не только. 26 января в истории города

26 января 1923 года газета Красное знамя сообщила, что замнаркомздрав обратился в губисполком с просьбой «о передаче бывшего учительского института институту физической культуры, который является учреждением большого краевого значения». Речь, по всей видимости, шла о Сибирском институте физической культуры в Томске, который организовал врач Владислав Пирусский (институт существовал около трех лет и был закрыт из-за нехватки средств).

В тот же день, но в 1941 году, областное СМИ отчиталось о повышении спроса томичей на литературу — в 1940 году магазины КОГИЗа продали технической и художественной литературы, а также учебников на почти 1,5 млн рублей. Особым спросом, пишет газета, пользовались ленинские «Что делать?» и «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов». Что еще произошло в этот день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

26 января 1936 года на сцене томского драматического театра состоялась премьера спектакля по роману Горького «Мать». Над инсценировкой работал Николай Эрдман — выдающийся драматург и поэт, автор пьес «Мандат», «Самоубийца», сценария к фильму «Веселые ребята». В 1933 году за антисоветские басни он был сослан в Сибирь. С 1 сентября 1935 по 1 ноября 1936 года работал заведующим литературной частью томского драматического театра.

26 января 1958 года газета «Красное знамя» опубликовала заметку об изготовлении специального кабеля для атомного ледохода «Ленин» на заводе Томкабель. Как отмечалось в газете, работники кабельного цеха организовали «зеленую улицу» кабелю для атомного ледокола. В работе участвовали и сотрудники филиала научно-исследовательского института кабельной промышленности. Срочный заказ был выполнен за неделю.

26 января 1991 года образована Томская областная ассоциация фермерских хозяйств.

26 января 1996 года в Томске зарегистрировано использование первого сотового телефона.

Напомним, что первые мобильники стоили, почти как крыло от самолета (до нескольких тысяч долларов). И весили соответствующе. Первые модели, пришедшие в Россию и работающие в стандарте NMT-450, весили около 300 граммов, а их автомобильные «собратья» вместе с базой доходили до 3 кг. Ну, а за употребление расхожих сегодня фраз — "Кинь мне денег на трубу", "Скинь фотку на мыло", "Сними на телефон", "Не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь", "Не могу войти в почту", "Рука замерзла с тобой разговаривать" — тогда легко можно было снискать себе славу «человека не в себе».