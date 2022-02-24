В Томске запретили собрания с призывами против советской власти. 24 февраля в истории

Чем запомнится 24 февраля 2022 года, с утра рассказывают все новостные ленты. «Календарь томской истории» напомнит о событиях прошлых лет. Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

24 февраля 1918 года Военно-революционный штаб, действовавший при томском Совете рабочих и солдатских депутатов, запретил всякие собрания, митинги и сборища под открытым небом, произнесение речей с призывами против советской власти.

24 февраля 1935 года по инициативе работниц томской швейной фабрики президиум горсовета принял постановление о проведении в городе конкурса рабочих семей на лучшее культурное воспитание детей. Помимо рабочих в конкурсе участвовали педагоги, врачи, пионерские отряды, клубы, домкомы, целые предприятия. Для каждой категории участников были поставлены свои условия. Например, для семей — устройство для ребенка отдельного места для сна с отдельным тюфяком и постельным бельем, наличие отдельного полотенца, куска мыла, зубной щетки, столовой посуды, уголка для занятий. Комиссия проверяла — моет ли ребенок руки перед едой, ноги перед сном, меняет ли нижнее белье каждую неделю. Домкомы должны были устроить во дворах площадки для игр, детские комнаты с книгами и игрушками. Клубы — еженедельно проводить детские праздники или концерты. Конкурс длился до первого мая. В нем приняли участие 155 школ, почти 9 тысяч родителей. Проверка показала, что необходимые культурные условия созданы для 10 тысяч томских ребятишек.

24 февраля 1962 года в Томске начался рейд-месячник под девизом «Пусть горит земля под ногами пьяниц и хулиганов». В первый же день месячника общественные организации вывели на улицы города более 1000 дружинников. О своей цели организаторы говорили: «Надо сделать так, чтобы в результате месячника по борьбе с пьяницами и хулиганами город был очищен от антиобщественных элементов».

24 февраля 1993 года в помещении Дворца зрелищ и спорта открылся томский чековый аукционный центр. Он стал первым подобным центром в Сибири. У томичей появилась возможность в едином центре получить квалифицированную консультацию о распоряжении собственными приватизационными чеками — ваучерами, выбрать предприятие, акции которого можно приобрести. И совершить эту покупку.