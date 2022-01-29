Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. В Томске закрыли главный храм и отпраздновали воссоединение с Украиной. 29 января в истории города
Архив ТВ2

В Томске закрыли главный храм и отпраздновали воссоединение с Украиной. 29 января в истории города

ТВ2 ТВ2

29 января 1930 года газета «Красное знамя» перепечатала столичную новость о реформе календаря, которая обсуждалась на заседании «правительственной комиссии по непрерывке». Новое летоисчисление предлагалось вести с 1917 года (год пролетарской революции в СССР). Первым днем года считать 7 ноября (начало Октябрьской революции). Хозяйственный год начинать с 1 января. Год поделить на 12 месяцев, каждый из которых, в свою очередь, должен делиться на 6 пятидневок. Что еще интересного произошло 29 января в разные годы, расскажет наш «Календарь томской истории».

29 января 1886 года Томская городская дума ассигновала 1000 рублей на устройство Городского сада на Ново-Соборной площади. Сад был устроен осенью того же года при участии университетского садовника Порфирия Крылова.

Автор:  из фондов ТОКМ
Автор:  из фондов ТОКМ

29 января 1930 года президиум томского горсовета рассмотрел вопрос о закрытии Троицкого кафедрального собора. Власти посчитали, что действующих в городе 13 православных церквей верующим достаточно. А в большом соборе предлагалось разместить краеведческий музей или организовать квартиры для рабочих. Но через несколько лет главный томский храм попросту снесли.

29 января 1949 года по заданию министерства кинематографии в Томск прибыла съемочная группа для создания фильма о жизни и научной деятельности Андрея Григорьевича Савиных. Киноочерк, посвященный 60-летию со дня рождения и 30-летию научной и педагогической деятельности врача снимался в госпитальной хирургической клинике Томского мединститута, на торжественном собрании, где чествовали юбиляра, в кругу семьи и на отдыхе.

29 января 1954 года по всей стране начались празднования 300-летия присоединения Украины к России. На томских предприятиях, в учебных заведениях прошли лекции, праздничные вечера, были организованы книжные выставки. В кинотеатрах и клубах города показывали украинские фильмы — «Запорожец за Дунаем», «Донецкие шахтеры», «Тарас Шевченко».

29 января 1976 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди нового корпуса Томского завода резиновой обуви мощностью 10 300 000 пар обуви в год. Новый корпус располагался по проспекту Ленина, 217.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.