В Томске закрыли главный храм и отпраздновали воссоединение с Украиной. 29 января в истории города

29 января 1930 года газета «Красное знамя» перепечатала столичную новость о реформе календаря, которая обсуждалась на заседании «правительственной комиссии по непрерывке». Новое летоисчисление предлагалось вести с 1917 года (год пролетарской революции в СССР). Первым днем года считать 7 ноября (начало Октябрьской революции). Хозяйственный год начинать с 1 января. Год поделить на 12 месяцев, каждый из которых, в свою очередь, должен делиться на 6 пятидневок. Что еще интересного произошло 29 января в разные годы, расскажет наш «Календарь томской истории» .

29 января 1886 года Томская городская дума ассигновала 1000 рублей на устройство Городского сада на Ново-Соборной площади. Сад был устроен осенью того же года при участии университетского садовника Порфирия Крылова.

29 января 1930 года президиум томского горсовета рассмотрел вопрос о закрытии Троицкого кафедрального собора. Власти посчитали, что действующих в городе 13 православных церквей верующим достаточно. А в большом соборе предлагалось разместить краеведческий музей или организовать квартиры для рабочих. Но через несколько лет главный томский храм попросту снесли.

29 января 1949 года по заданию министерства кинематографии в Томск прибыла съемочная группа для создания фильма о жизни и научной деятельности Андрея Григорьевича Савиных. Киноочерк, посвященный 60-летию со дня рождения и 30-летию научной и педагогической деятельности врача снимался в госпитальной хирургической клинике Томского мединститута, на торжественном собрании, где чествовали юбиляра, в кругу семьи и на отдыхе.

29 января 1954 года по всей стране начались празднования 300-летия присоединения Украины к России. На томских предприятиях, в учебных заведениях прошли лекции, праздничные вечера, были организованы книжные выставки. В кинотеатрах и клубах города показывали украинские фильмы — «Запорожец за Дунаем», «Донецкие шахтеры», «Тарас Шевченко».

29 января 1976 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди нового корпуса Томского завода резиновой обуви мощностью 10 300 000 пар обуви в год. Новый корпус располагался по проспекту Ленина, 217.