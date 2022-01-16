В Томске выбрали первого мэра. 16 января в истории города

16 января 1965 года томская газета «Красное знамя» перепечатала заметку корреспондента ТАСС «Алло! Говорит радиофон». В ней рассказывалось, что на московском заводе «Контрольприбор» изобрели телефон без проводов, по которому можно говорить хоть из автомобиля, хоть из автобуса:

«Устройство аппарата не сложно. Он состоит из передатчика и двух генераторов. Во время набора номера один из генераторов по УКВ передает информацию автоматической телефонной радиостанции, которая подключается к городской АТС. Пользуясь таким телефоном, можно говорить не только с любым московским абонентом, но и позвонить в Ленинград, Киев, любой другой город страны или за рубежом, который имеет автоматическую связь со столицей <...> Сейчас на заводе разрабатывается ручной радиофон. Размером он будет с небольшой транзисторный приемник. Его можно положить в карман или хозяйственную сумку».

16 января 1876 года в должность городского головы вступил известный томский купец и благотворитель Евграф Королев. Городской голова в то время — это в одном лице нынешний председатель городской думы и мэр. Королев занимал эту должность дважды — по четыре года.

16 января 1942 года звание Героя Советского Союза — посмертно — присвоено младшему лейтенанту Ивану Черных. За месяц до этого он погиб, направив свой горящий самолет на фашистскую автоколонну. В Томске именем своего земляка Ивана Черных называли улицу, кинотеатр, школу и установили ему памятник.

16 января 1962 года приняла первых постояльцев гостиница «Сибирь». Тогда в ней было 106 номеров, которые обставили мебелью исключительно томского производства. В одноместных и двухместных номерах были телефоны, ванны и душ. На каждом этаже в холлах — телевизоры. Кроме того, в гостинице работали собственные парикмахерская, кафе и ресторан.

16 января 1976 года на территории Томской области начались сварочные работы на строительстве газопровода Нижневартовск-Томск-Кузбасс.

16 января 1993 года свой первый рабочий день в должности мэра Томска начал Геннадий Коновалов. Накануне его на этот пост выбрали депутаты Горсовета. И это были первые в современной истории Томска выборы мэра. Депутаты выбирали из 13 кандидатур, которые предложил им губернатор. Геннадий Коновалов руководил городом 3,5 года.