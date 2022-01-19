В Томске в честь Крещения впервые состоялся воздушный крестный ход. 19 января в истории города

19 января 1929 года газета «Красное знамя» напечатала заметку: «Музтехникум должен изучать песни сибирских народов». Заметку написал преподаватель техникума (и в разные годы трижды его директор) Яков Медлин. Находясь под впечатлением от выступлений концертирующей в Томске Ирмы Яунзем — пожалуй, первой певицы, запевшей народные песни со сцены (в ее репертуаре было более 5 тысяч песен на более чем 60 языках и наречиях), Яков Медлин писал:

«Художественно-исследовательская работа Ирмы Яунзем в области песни, созданной на основе древнейших традиций, вне всяких понятий о европейском мажоре и миноре, должна породить последователей. Таковыми должны стать в первую очередь наши музтехникумы, работающие бок о бок с племенами, населяющими огромные просторы Сибири».

О судьбе Якова Медлина можно почитать здесь , а о других событиях 19 января в разные годы расскажет «Календарь томской истории».

19 января 1945 года открыта для богослужения Петропавловская церковь. Это стало большим событием для верующих томичей. Так как после закрытия в 1940 году церкви имени Иоанна Лествичника религиозные службы в Томске вообще не проводились. Решением патриарха Московского и всея Руси Алексия I от 23 мая 1967 года Петропавловскому храму присвоено достоинство собора.

19 января 1952 года Совет министров СССР постановил открыть в Томске институт по подготовке инженеров по строительству элеваторов. Такая специализация определялась, потому что институт создавался на базе техникума, находившегося в системе министерства заготовок СССР. Однако предусматривалось, что он войдет в систему министерства высшего образования. Ныне это ТГАСУ.

19 января 1959 года состоялось открытие бассейна Труд. Флаг открытия подняла чемпионка Томской области по плаванию Тамара Гришаева. Затем состоялось командное соревнование по плаванию. Из девяти женских команд лучшей стала команда педагогического института, выигравшая заплыв 4х25. Среди 12 мужских команд в заплыве на 50 метров победу одержали спортсмены политехнического института.

19 января 2008 года впервые в истории Томска состоялся воздушный крестный ход. В православный праздник Крещения в небо над городом поднялся самолет АН-2 со священнослужителями и иконой святой Троицы на борту. За полтора часа самолет облетел Томск и окрестные поселки, а священник, читая молитву, окропил город святой водой.

19 января 2012 года из города Великий Устюг в Томск приехал главный российский Дед Мороз. За два дня фольклорный персонаж побывал в детской городской больнице №2, где вручил свои подарки пациентам; принял участие в празднике «Здравствуй, Дедушка Мороз» во Дворце творчества детей и молодежи; на Белом озере гость приветствовал томичей, участвовавших в традиционных крещенских купаниях. В музее истории Томска Деду Морозу подарили настоящие сибирские валенки. С мэром Томска Николаем Николайчуком Дед Мороз встретился в ледяном кафе в сквере у памятника Пушкину.