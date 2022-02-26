В Томске решили ликвидировать госдачи и передать их детям. 26 февраля в истории города

26 февраля 1883 года в Томске открылось ремесленное училище, устроенное на средства Евпраксии и Евграфа Королевых и названное их именами. Чем еще запомнился этот день в другие годы, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

26 февраля 1919 года в Томске открылась машинно-моторная школа морского ведомства. Первый выпуск специалистов состоялся 3 мая. Все курсанты были отправлены для несения службы на пароходах речной флотилии Белой армии.

26 февраля 1928 года открылся Дом обороны томского окружного совета ОСОАВИАХИМа. Он разместился в бывшем доме Ивана Смирнова в Кооперативном переулке, 5.

26 февраля 1945 года томский горисполком принял решение об отводе земельного участка на улице Казанской — сейчас это Комсомольский проспект — под строительство трамвайного парка.

26 февраля 1990 года томский облисполком принял решение о ликвидации государственных дач и передачи их на баланс областного управления народного образования для использования под базу отдыха воспитанников детских домов и школ-интернатов. Так вместо комплекса загородных дач Орлиное гнездо, где жили руководители партийных и советских органов области, был организован детский дом.