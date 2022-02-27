В Томске прошел первый слет стахановцев. 27 февраля в истории города

27 февраля 1905 года в городе прошло совещание редакторов и сотрудников периодических медиа. 34 человека выступили за отмену предварительной цензуры и «за свободу обсуждения вопросов общественной и государственной жизни». О других событиях дня расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
27 февраля 1943 года в Томске состоялся первый слет молодых рабочих-стахановцев. В слете участвовали 686 человек.
27 февраля 1953 года газета «Красное знамя» сообщила, что томская автобаза открыла новые автобусные маршруты из Томска в села Шегарку, Моряковку и Самусь. Кроме того, до шести раз в день увеличилось количество автобусных рейсов из центра города к спичфабрике «Сибирь» и обратно.
27 февраля 1986 года томский Театр юного зрителя переехал из городского Дворца пионеров в собственное помещение — реконструированное здание по переулку Нахановича, 4, где ранее размещался Драмтеатр.
27 февраля 1986 года на Томском нефтехимическом комбинате состоялся митинг, посвященный подписанию акта о приемке третьего пускового комплекса по производству формалина и карбамидных смол.
27 февраля 2005 года архиепископ Томский и Асиновский Ростислав в сослужении духовенства совершил освящение домового храма в здании НИИ кардиологии, посвященного святой преподобномученице Великой княгине Елизавете. Храм был устроен по инициативе руководства кардиоцентра при участии томского епархиального управления и Богородице-Алексеевского монастыря.