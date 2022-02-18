В Томске появилось первое маршрутное такси: 50 копеек за километр. 18 февраля в истории города

Знаете, в каком году в Томске появилось первое маршрутное такси? А как связан лыжный поход томских казаков с основанием Новокузнецка? О событиях дня в прошлые годы расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

18 февраля 1608 года из Томска на лыжах вышли томские казаки во главе с Осипом Кокоревым и Молчаном Лавровым. Добравшись до места, где река Кондома впадает в Томь, заложили там Кузнецкий острог.

18 февраля 1883 года в Томске начали проводиться народные чтения. Организатором выступило Общество попечения о начальном образовании. Слушателям из малоимущих слоев читали лекции школьные учителя. Специальной подготовки аудитории эти лекции не требовали, так как содержали элементарные сведения о том или ином предмете. Чтения проходили до 1917 года.

18 февраля 1920 года в помещении бывшего книжного магазина Петра Макушина открылась Томская центральная городская библиотека. Которая продолжила историю Томской губернской публичной библиотеки. Фонды центральной библиотеки были сформированы в основном из национализированных книг, принадлежавших Макушину. В 1944 году получила статус областной библиотеки имени Пушкина.

18 февраля 1960 года томское таксомоторное автохозяйство №2 вывело на линию комфортабельный автомобиль ЗИМ. Эта машина стала первым в городе маршрутным такси. Перевозка пассажиров осуществлялась от вокзала Томск-2 до улицы Учебной. Плата за километр — 50 копеек. Это было значительно дешевле, чем в обычном такси.