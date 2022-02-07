В Томске открылся городской цирк, крупнейший за Уралом. 7 февраля в истории города

7 февраля 1965 года областная пресса рассказала о новой услуге, которую запустили десять магазинов «Горхлебторга» — доставку покупателям на дом хлеба, батонов и булочек. Примеру готовы были последовать и работники магазинов «Гастрономторга» — они пообещали доставлять покупателям молоко. Чем еще запомнилось 7 февраля томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

7 февраля 1822 года император Александр Первый своим указом разделил Сибирь на Западную и Восточную. К Томской губернии были приписаны 6 округов — Барнаульский, Каинский, Колыванский, Кузнецкий, Томский и Чарышский. А главным городом губернии стала Колывань. Но через год Томску вернули статус губернской столицы.

7 февраля 1886 года освящена Крестовоздвиженская церковь при архиерейском доме. Еженедельно в церкви проходили духовно-нравственные чтения, сопровождавшиеся хоровым пением и показом изображения святых при помощи волшебного фонаря. В подвале разместилась епархиальная типография. В 1920 году церковь закрыли. И все постройки в усадьбе архиерейского дома национализировали. Сейчас в здании церкви располагается органный зал филармонии.

7 февраля 1932 года на Базарной площади открылся городской цирк. По одним данным, на 1200 мест, по другим — на 2500. Это был крупнейший цирк за Уралом. Он быстро стал популярным местом отдыха томичей. Цирковой зал использовался и как кинотеатр. Здание сгорело через 9 лет после открытия.

7 февраля 1970 года областная газета «Красное знамя» рассказала о кастинге на областном ТВ. Там выбирали пару новых дикторов. Из 70 претендентов на роль ведущих лучше с конкурсным заданием — прочитать на камеру отрывок текста — справились филолог Валентина Кушнир и студент-политехник Сергей Печенкин.