В Томске национализировали кинотеатры и отдельные киноустановки. 6 февраля в истории города

6 февраля 1925 года областная газета «Красное знамя» сетовала на отсутствие в Сибири достаточного количества путей сообщения, особенно в зимний период. И в разделе «Наука и техника» опубликовала оригинальный проект нового вида транспорта — «лыжетран».

По идее разработчиков, «этот транспорт не требует особых путей, он следует по замерзшей реке и снежной равнине, имеет эластичные лыжи которыми управляет 180-сильный мотор с пропеллером». В этом же номере газета информировала об открытии в Томске «Зубной лечебницы безработных врачей». Чем еще запомнился этот февральский день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

6 февраля 1701 года отряд томских служилых людей под предводительством Семена Лаврова и Алексея Кругликова по указу царя Петра Первого отправился войной на киргизские улусы в верховьях Енисея, а также — на шуйских татар. В походе разгромили «многие юрты непокорных киргизов», убили 50 человек. 72 взяли в плен. Отряд вернулся в Томск 14 марта.

6 февраля 1913 года в управление Томской православной епархией вступил епископ Томский и Алтайский преосвященный Мефодий — Маврикий Герасимов. Находился в этой должности до 2 августа 1914 года.

6 февраля 1920 года приказом томского уездного революционного комитета национализированы все городские кинотеатры и отдельные киноустановки. Как отмечалось в приказе, это сделано в связи с тем, что «все кинематографы Томска до сего времени преследовали исключительно цели наживы».

6 февраля 1960 года газета «Красное знамя» перепечатала заметку ТАСС о сборке на заводе «Кинап» действующего лабораторного образца видеомагнитофона: