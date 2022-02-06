В Томске национализировали кинотеатры и отдельные киноустановки. 6 февраля в истории города

6 февраля 1925 года областная газета «Красное знамя» сетовала на отсутствие в Сибири достаточного количества путей сообщения, особенно в зимний период. И в разделе «Наука и техника» опубликовала оригинальный проект нового вида транспорта — «лыжетран».
По идее разработчиков, «этот транспорт не требует особых путей, он следует по замерзшей реке и снежной равнине, имеет эластичные лыжи которыми управляет 180-сильный мотор с пропеллером». В этом же номере газета информировала об открытии в Томске «Зубной лечебницы безработных врачей». Чем еще запомнился этот февральский день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
6 февраля 1701 года отряд томских служилых людей под предводительством Семена Лаврова и Алексея Кругликова по указу царя Петра Первого отправился войной на киргизские улусы в верховьях Енисея, а также — на шуйских татар. В походе разгромили «многие юрты непокорных киргизов», убили 50 человек. 72 взяли в плен. Отряд вернулся в Томск 14 марта.
6 февраля 1913 года в управление Томской православной епархией вступил епископ Томский и Алтайский преосвященный Мефодий — Маврикий Герасимов. Находился в этой должности до 2 августа 1914 года.
6 февраля 1920 года приказом томского уездного революционного комитета национализированы все городские кинотеатры и отдельные киноустановки. Как отмечалось в приказе, это сделано в связи с тем, что «все кинематографы Томска до сего времени преследовали исключительно цели наживы».
6 февраля 1960 года газета «Красное знамя» перепечатала заметку ТАСС о сборке на заводе «Кинап» действующего лабораторного образца видеомагнитофона:
«Этот электронно-механический аппарат предназначен для воспроизведения записи изображения и звука не на фотографическую пленку, а на магнитную ленту. Таким образом видеомагнитофон в корне меняет всю технологию изготовления телевизионных фильмов. <...> В этом году будет выпущено три промышленных видеомагнитофона».
6 февраля 2002 года основан томский НИИ микрохирургии. Он создан на базе основанного в 1994 году отделения реконструктивной и пластической микрохирургии Областной клинической больницы. Инициатором создания института и его руководителем стал профессор СибГМУ Владимир Байтингер:
«Микрохирургическая технология — это хирургия будущего. Сегодня еще не все понимают, для чего это, а лет через 20 это будет обыденным».