В Томске начали выращивать собственные огурцы и арбузы. И не только. 17 января в истории города

17 января 1923 года в газете «Красное знамя» вышло обращение ко всем рабочим, членам партии и честным гражданам: «Война взятке». Комиссия по борьбе со взяточничеством в органах юстиции Томской губернии призывала сообщать о всех «неправильностях, недоразумениях, случаях небрежности и преступлениях в органах юстиции» непосредственно в комиссию (Ленинский проспект, 5):

«Эта война безсильна и немыслима, если в главных органах, призванных в первую голову бороться с этим злом, в судебных учреждениях, будет не только существовать взятка, но даже малейшая возможность оперирования взяткой».

17 января 1939 года Всесоюзная перепись зарегистрировала в Томске 145 100 жителей.

17 января 1944 года в бою у станции Крынки Витебской области тяжело ранена механик-водитель танка «Боевая подруга» Мария Октябрьская. 15 марта она скончалась во фронтовом госпитале в Смоленске. Через 7 месяцев ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Октябрьская приехала в Томск из Кишинева в начале Великой Отечественной войны Летом 1942, получив похоронку на мужа, решила пойти на фронт вместо него. На собранные сбережения с личного согласия Сталина купила танк Т-34, назвав его «Боевая подруга». Мария Октябрьская стала первой в Красной армии женщиной — водителем танка.

17 января 1978 года газета «Красное знамя» сообщила о том, что приняты в эксплуатацию первые парники Кузовлевского тепличного комбината. В них высажена первая рассада огурцов. Когда комбинат вышел на плановые мощности, в его теплицах выращивали 4 тысячи тонн овощей в год. Это были самые высокие показатели за Уралом. Помидоры, огурцы, зелень, даже дыни и арбузы из Кузовлево в первую очередь поставлялись в школьные и заводские столовые Томска.