В Томске начали готовить радистов для Белой армии. 28 февраля в истории города

28 февраля 1888 года томская пресса писала, что на Воскресенской горе открылась чугунолитейная мастерская Ф. Никифорова. В городе впервые начали изготовлять запчасти для паровых машин и других агрегатов, за которыми раньше приходилось ездить в центральную часть страны. О других событиях дня расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.