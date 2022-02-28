Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. В Томске начали готовить радистов для Белой армии. 28 февраля в истории города
Архив ТВ2

В Томске начали готовить радистов для Белой армии. 28 февраля в истории города

ТВ2 ТВ2

28 февраля 1888 года томская пресса писала, что на Воскресенской горе открылась чугунолитейная мастерская Ф. Никифорова. В городе впервые начали изготовлять запчасти для паровых машин и других агрегатов, за которыми раньше приходилось ездить в центральную часть страны. О других событиях дня расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

28 февраля 1919 года в помещении Пироговского начального училища открылась первая в Томске радиошкола, готовившая радистов для Белой армии.

28 февраля 1947 года в томском кинотеатре имени Ивана Черных начался показ кинокомедии «Первая перчатка». Снял фильм кинооператор Федор Фирсов. Операторское искусство он начал осваивать в Томске, будучи учеником фотографа Петра Пенькова.

28 февраля 1982 года в Томске прошел Всесоюзный день лыжника. На лыжню вышли 130 тысяч горожан.

Автор:  "Красное знамя"
Автор:  "Красное знамя"

28 февраля 1992 года распоряжением правительства РФ Томский государственный медицинский институт преобразован в Сибирский государственный медицинский университет.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.