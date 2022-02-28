В Томске начали готовить радистов для Белой армии. 28 февраля в истории города

28 февраля 1888 года томская пресса писала, что на Воскресенской горе открылась чугунолитейная мастерская Ф. Никифорова. В городе впервые начали изготовлять запчасти для паровых машин и других агрегатов, за которыми раньше приходилось ездить в центральную часть страны. О других событиях дня расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
28 февраля 1919 года в помещении Пироговского начального училища открылась первая в Томске радиошкола, готовившая радистов для Белой армии.
28 февраля 1947 года в томском кинотеатре имени Ивана Черных начался показ кинокомедии «Первая перчатка». Снял фильм кинооператор Федор Фирсов. Операторское искусство он начал осваивать в Томске, будучи учеником фотографа Петра Пенькова.
28 февраля 1982 года в Томске прошел Всесоюзный день лыжника. На лыжню вышли 130 тысяч горожан.
28 февраля 1992 года распоряжением правительства РФ Томский государственный медицинский институт преобразован в Сибирский государственный медицинский университет.