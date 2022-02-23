В Томске начали формировать части особого назначения для проведения продразверстки и не только. 23 февраля в истории

В этот день из Томска выслали сразу двух профессоров томского вуза, а также начали создавать части особого назначения. Подробнее об этих и других событиях 23 февраля расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

23 февраля 1906 года вышло распоряжение командующего войсками Сибирского военного округа о высылке в течение 24 часов из Томска профессоров Томского технологического института Ефима Зубашева и Николая Кижнера, а также присяжного поверенного Петра Вологодского. Почитать о том, в чем была причина высылки профессоров, какую роль сыграл Зубашев в жизни Томска и почему оказался в числе пассажиров «философского парохода», можно в материале «Билет в один конец для томского ректора».

23 февраля 1920 года в Томске начали создавать части особого назначения (ЧОН). В марте был организован 1-й коммунистический отряд ЧОН. В сентябре его развернули в 1-й томский коммунистический батальон ЧОН. Его численность к концу 1920 года составляла около 1000 человек. Томские части особого назначения привлекались к проведению продразверстки, выполнению авральных работ, подавлению антикоммунистических крестьянских выступлений. Осенью 1924 года томские ЧОН были расформированы. Их бойцы вошли в состав 61-го полка в Томске.

23 февраля 1983 года в томском кинотеатре «Родина» состоялась премьера «Еще до войны». Фильм был снят на киностудии им. А. Довженко режиссером Борисом Савченко по одноименной повести Виля Липатова. Съемки проходили в окрестностях села Ярское Томского района, жители села были заняты в массовых сценах.

«С самого начала мы решили отказаться от мысли снимать картину не в тех местах, где происходит действие повести Виля Липатова, — говорил корреспонденту «Красного знамени» режиссер Борис Савченко. — Нам казалось, что это сразу же внесет в нашу работу неверную ноту. И мы ни разу не пожалели о нашем решении. Съемки, происходившие в окрестностях села Ярского Томского района, помогли нам лучше понять характер сибиряков».

23 февраля 1989 года в Томске состоялся съезд кооперативов Томской области. Его участники утвердили устав Союза кооперативов. А также избрали областной совет во главе с Б. Марковым, председателем томского кооператива «Труд».

«Если в 1987 году в области было создано 89 кооперативов, то к концу 1988 года было зарегистрировано 740, с общей численностью занятых в них свыше 5,5 тысяч человек, — приводит статистику в материале со съезда газета «Красное знамя». — В прошлом году кооперативы реализовали товаров и оказали услуг населению области на 30,5 млн рублей. Кооперативные товары — одежда, обувь, трикотажные изделия, мебель — частично компенсировали недостающие товары и ресурсы в государственной торговле».