В Томске на Каштаке открылся аэропорт. 8 февраля в истории города

С Каштака начали летать самолеты, а у пионеров появился свой дворец. 8 февраля в «Календаре томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

8 февраля 1923 года при губисполкоме создан комитет помощи Томскому государственному университету. В редакции газеты «Красное знамя» открылся прием пожертвований в фонд студентов ТГУ.

8 февраля 1945 года создано томское государственное авиационное предприятие. На Каштаке открылся томский аэропорт в составе 6 самолетов О-2, обеспечивавших связь города с северными районами Томской области и Новосибирском. Этот аэропорт действовал до 1967 года, когда был перенесен в район села Богашево.

8 февраля 1980 года в новом здании на улице Вершинина отпраздновал новоселье томский Дворец пионеров.

8 февраля 1998 года состоялся первый курултай башкирской общественности в Томске, созванный по инициативе активистов томского центра башкирской культуры «Дуслык» при поддержке областной администрации. На курултае был принят план деятельности по осуществлению программы возрождения и развития культуры, языка и традиций башкир Томской области. И избран исполком первого регионального курултая. Второй курултай томских башкир состоялся 22 марта 2003 года.