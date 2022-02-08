Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. В Томске на Каштаке открылся аэропорт. 8 февраля в истории города
Архив ТВ2

В Томске на Каштаке открылся аэропорт. 8 февраля в истории города

ТВ2 ТВ2

С Каштака начали летать самолеты, а у пионеров появился свой дворец. 8 февраля в «Календаре томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК

8 февраля 1923 года при губисполкоме создан комитет помощи Томскому государственному университету. В редакции газеты «Красное знамя» открылся прием пожертвований в фонд студентов ТГУ.

8 февраля 1945 года создано томское государственное авиационное предприятие. На Каштаке открылся томский аэропорт в составе 6 самолетов О-2, обеспечивавших связь города с северными районами Томской области и Новосибирском. Этот аэропорт действовал до 1967 года, когда был перенесен в район села Богашево.

8 февраля 1980 года в новом здании на улице Вершинина отпраздновал новоселье томский Дворец пионеров.

8 февраля 1998 года состоялся первый курултай башкирской общественности в Томске, созванный по инициативе активистов томского центра башкирской культуры «Дуслык» при поддержке областной администрации. На курултае был принят план деятельности по осуществлению программы возрождения и развития культуры, языка и традиций башкир Томской области. И избран исполком первого регионального курултая. Второй курултай томских башкир состоялся 22 марта 2003 года.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.