В Томске хотели построить 20-этажную гостиницу на площади Ленина. 2 февраля в истории города

2 февраля 1941 года газета «Красное знамя» подвела итоги работы швейной фабрики — в 1940 она выработала из отходов товаров ширпотреба на 1,5 млн рублей: «Как показала проверка, отходы основного производства используются еще далеко не полностью, вследствие недостаточной сортировки. Например, кромка идет в утиль. Если руководители фабрики устранят этот недостаток, можно будет дополнительно организовать выпуск таких изделий как коврики, сумки для провизии, ватные стеженые куртки, туфли, детские тапочки, рукавицы». О других событиях 2 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
2 февраля 1913 года Томская городская управа приняла от строительного комитета здание начального училища, выстроенного по проекту Константина Лыгина на углу Офицерской и Пироговской улиц. С 1923 по 1984 годы в этом здании размещалась средняя школа №1. Затем — педагогическое училище. С 1995 года — институт учителя.
2 февраля 1972 года на базе домомонтажного управления, образованного в 1965-м, создан томский Домостроительный комбинат.
2 февраля 1975 года Госстрой СССР утвердил первый этап строительства на площади Ленина в Томске 20-этажной гостиницы «Турист» на 510 мест. Проект гостиницы выполнен Центральным научно-исследовательским экспериментальным институтом зрелищных зданий и сооружений имени Мезенцева. Гостиницу планировалось построить между нынешними зданиями «белого дома» и Драматического театра.
2 февраля 1987 года в Томске состоялось открытие Большого концертного зала на площади Ленина. В день открытия с концертом выступил солист Большого театра СССР Артур Эйзен.
«Приборы управления световой партитурой (венгерская фирма «Тунгорам», чешская — «Тесла») позволяют с небольшого пульта руководить световой гаммой зала и сцены. Всю световую партитуру можно повторить, когда потребуется: ее записывает память специальной ЭВМ. Работают сильнейшие кондиционеры, мощные вентиляционные системы. В «недрах» зала проложены и действуют восемь километров воздуховодов, 240 (!) километров кабелей, десятки других технических устройств. Чтобы шум механизмов не мешал музыке, понадобилось смонтировать внушительную камеру глушения — целый зал, блокирующий технические шумы». (из материала «Дом музыки», КЗ №28)
2 февраля 2005 года Томск посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов. За закрытыми дверями он провел встречу с губернатором Томской области и руководством областного военкомата. Министр побывал в областном РОСТО. С сотрудниками и преподавателями речь шла о допризывной подготовке молодежи по специальностям, которые требуются в армии. Журналистам Иванов сообщил о готовящемся сокращении сроков службы в Вооруженных силах и сокращении числа отсрочек по призыву.