В Томске хотели построить 20-этажную гостиницу на площади Ленина. 2 февраля в истории города

2 февраля 1941 года газета «Красное знамя» подвела итоги работы швейной фабрики — в 1940 она выработала из отходов товаров ширпотреба на 1,5 млн рублей: «Как показала проверка, отходы основного производства используются еще далеко не полностью, вследствие недостаточной сортировки. Например, кромка идет в утиль. Если руководители фабрики устранят этот недостаток, можно будет дополнительно организовать выпуск таких изделий как коврики, сумки для провизии, ватные стеженые куртки, туфли, детские тапочки, рукавицы». О других событиях 2 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

2 февраля 1913 года Томская городская управа приняла от строительного комитета здание начального училища, выстроенного по проекту Константина Лыгина на углу Офицерской и Пироговской улиц. С 1923 по 1984 годы в этом здании размещалась средняя школа №1. Затем — педагогическое училище. С 1995 года — институт учителя.

2 февраля 1972 года на базе домомонтажного управления, образованного в 1965-м, создан томский Домостроительный комбинат.

2 февраля 1975 года Госстрой СССР утвердил первый этап строительства на площади Ленина в Томске 20-этажной гостиницы «Турист» на 510 мест. Проект гостиницы выполнен Центральным научно-исследовательским экспериментальным институтом зрелищных зданий и сооружений имени Мезенцева. Гостиницу планировалось построить между нынешними зданиями «белого дома» и Драматического театра.

2 февраля 1987 года в Томске состоялось открытие Большого концертного зала на площади Ленина. В день открытия с концертом выступил солист Большого театра СССР Артур Эйзен.