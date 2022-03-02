В Томск пришло известие о свержении царя. 2 марта в истории города

События 2 марта прошлых лет были разными. «Календарь томской истории» расскажет подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
2 марта 1917 года в Томск пришло известие о свержении царя. Вечером в городе сформировали Временный комитет общественного порядка и безопасности из представителей партии конституционных демократов (кадетов), социал-революционеров (эсеров) и социал-демократов. Возглавил комитет Борис Ган. Фотохроника городских событий в промежутке с Февральской революции по Октябрьскую хранится в фондах Томского краеведческого музея:
«Фотохроники революционного Томска начинаются с момента, когда город узнал, что в Петрограде произошло вооруженное восстание, Николай Второй отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству — то есть со 2 марта 1917 года по старому стилю (15 марта по новому), — говорит в материале «172 мгновения 1917-го» сотрудница ТОКМ Елена Андреева. — В Томске началось революционное брожение, и альбом иллюстрирует эти события. Одно дело, узнавать о происходившем тогда из газет, из воспоминаний современников — это все равно субъективный срез событий. А тут — взгляд со стороны, через объектив».
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2 марта 1918 года в Томске открылся Второй съезд советов крестьянских депутатов губернии. На съезде присутствовало 170 делегатов, он поддержал советскую власть и разгон Учредительного собрания большевиками. А также высказался за упразднение всех старых земельных учреждений и национализацию частных конных заводов. После съезда был образован единый Томский губернский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
2 марта 1959 года родился Сергей Псахье — профессор, доктор физико-математических наук, физик-теоретик. Председатель Президиума Томского научного центра СО РАН. Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 5 монографий. Занимался развитием методов дискретной механики и их применением для решения задач компьютерного конструирования новых материалов, исследовал закономерности процесса разрушения хрупких материалов, а также поведения геологических сред при динамических воздействиях и т.д.
2 марта 1981 года сдан в эксплуатацию последний участок высоковольтной 800-километровой линии Томск — Стрежевой, соединивший энергосистемы Сибири и Урала. Как сегодня живет самый северный город Томской области, почитать можно здесь.