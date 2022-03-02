В Томск пришло известие о свержении царя. 2 марта в истории города

«Фотохроники революционного Томска начинаются с момента, когда город узнал, что в Петрограде произошло вооруженное восстание, Николай Второй отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству — то есть со 2 марта 1917 года по старому стилю (15 марта по новому), — говорит в материале «172 мгновения 1917-го» сотрудница ТОКМ Елена Андреева. — В Томске началось революционное брожение, и альбом иллюстрирует эти события. Одно дело, узнавать о происходившем тогда из газет, из воспоминаний современников — это все равно субъективный срез событий. А тут — взгляд со стороны, через объектив».