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В Томск прислали нового губернатора, а Вознесенский читал томичам стихи. 20 января в истории города

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20 января 1925 года газета «Красное знамя» подвела итоги районной батрацкой конференции:

«Внимательно был выслушан отчет райбатрачкома, из которого видно, что за год между батраками и нанимателями заключено 230 договоров. Средняя заработная плата в месяц для мужчины — 8-9 руб., для женщины — 4р.-5р. 50 коп. для подростка — тоже, для девушки-подростка — 2-3 руб. плюс содержание от хозяина».

О других событиях дня в разные годы расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

20 января 1906 года в Томск прибыл новый губернатор. Барон Карл фон Нолькен. По отзывам современников, «настоящий пес государев», уничтожавший любую крамолу. Например, он закрыл томское общество попечения о начальном образовании. Здание бесплатной библиотеки отдал томскому союзу русского народа. Приостанавливал издание газет и журналов. Нолькен управлял томской губернией почти три года.

20 января 1933 года постановлением коллегии наркомата просвещения Гербарию томского университета присвоено имя Порфирия Крылова. Крылов — основатель и первый хранитель Гербария. Его силами в многочисленных экспедициях по Сибири и Алтаю собирались экспонаты этой уникальной научной коллекции.

20 января 1961 года открылся первый областной съезд работников культуры. В нем участвовали 800 человек. Как сообщалось на съезде, к этому дню в Томской области работало более 500 клубов и домов культуры, более 500 киноустановок, примерно столько же библиотек и красных уголков.

20 января 1973 года во Дворце Зрелищ и спорта свои стихи томичам читал поэт Андрей Вознесенский:

«Владимир Владимирович, разрешите представиться! Я занимаюсь биологией стиха.

Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло, кто занят садом, кто содокладом.

Другие, как страусы, прячут головы, отсюда смотрят и мыслят задом...»

(фрагмент стихотворения А. Вознесенского «Разговор с эпиграфом»)

20 января 2012 года в Томске открылся первый в городе детский сад, построенный по уникальной энергосберегающей технологии. Уникальность была в том, что здание отапливалось за счет тепловой энергии земли.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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