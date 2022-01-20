В Томск прислали нового губернатора, а Вознесенский читал томичам стихи. 20 января в истории города

«Внимательно был выслушан отчет райбатрачкома, из которого видно, что за год между батраками и нанимателями заключено 230 договоров. Средняя заработная плата в месяц для мужчины — 8-9 руб., для женщины — 4р.-5р. 50 коп. для подростка — тоже, для девушки-подростка — 2-3 руб. плюс содержание от хозяина».

О других событиях дня в разные годы расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

20 января 1906 года в Томск прибыл новый губернатор. Барон Карл фон Нолькен. По отзывам современников, «настоящий пес государев», уничтожавший любую крамолу. Например, он закрыл томское общество попечения о начальном образовании. Здание бесплатной библиотеки отдал томскому союзу русского народа. Приостанавливал издание газет и журналов. Нолькен управлял томской губернией почти три года.

20 января 1933 года постановлением коллегии наркомата просвещения Гербарию томского университета присвоено имя Порфирия Крылова. Крылов — основатель и первый хранитель Гербария. Его силами в многочисленных экспедициях по Сибири и Алтаю собирались экспонаты этой уникальной научной коллекции.

20 января 1961 года открылся первый областной съезд работников культуры. В нем участвовали 800 человек. Как сообщалось на съезде, к этому дню в Томской области работало более 500 клубов и домов культуры, более 500 киноустановок, примерно столько же библиотек и красных уголков.

20 января 1973 года во Дворце Зрелищ и спорта свои стихи томичам читал поэт Андрей Вознесенский: