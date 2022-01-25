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В Томск приехал кандидат в президенты Путин и открылся «Океан». 25 января в истории города

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25 января 1966 года работники Томского мебельного комбината отчитались в прессе, что внесли свой вклад в борьбу с мебельным дефицитом и запустили в производство «современный буфет оригинальной конструкции». Вскоре конструкторы обещали наладить выпуск кухонных табуреток на трех ножках и кухонных шкафчиков. Чем еще запомнился этот день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

25 января 1959 года открылась новая пассажирская автобусная линия, связавшая Томск с Колпашевским районом. Лучший шофер Колпашевской автоколонны Ритткер совершил первый рейс по линии Колпашево-Томск-Колпашево за 50 часов.

25 января 1975 года на первом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Партизанской в Томске открылся фирменный рыбный магазин «Океан». На прилавках большого торгового зала был широкий выбор продуктов из рыбы: консервы, полуфабрикаты, рыба свежая и мороженая, горячего и холодного копчения.

25 января 2000 года в Томской областной библиотеке имени Пушкина впервые прошла областная выставка «Томская книга». В экспозиции была представлена продукция более 20 томских издательств, выпущенная в 1999 году.

25 января 2012 года в рамках своего предвыборного вояжа по стране Томск посетил кандидат на пост президента РФ премьер-министр правительства Владимир Путин. Он побывал в лаборатории института неразрушающего контроля ТПУ, где познакомился с перспективными разработками молодых ученых. В главном корпусе ТПУ состоялась 3-часовая беседа премьера с представителями студенческих организаций государственных вузов Томска. Там же прошла закрытая встреча Путина с руководителями крупных предприятий региона.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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