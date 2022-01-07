В 1978 году в Томске спроектировали больницу с видеотелефонами для родственников. 7 января в истории Томска

Было время, когда в Томске было не четыре, а три района, и два из них назывались совсем не так, как сейчас. И проспекта Комсомольского до 1968 не существовало. Об интересных фактах, связанных с 7 января в жизни города, расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».
7 января 1938 года постановлением президиума томского горсовета в Томске созданы Вокзальный, Кировский и Куйбышевский районы. Вокзальный район включал в себя территорию современных Ленинского и Октябрьского районов, Куйбышевский — территорию Советского района.
7 января 1967 года вышли указы президиума Верховного совета СССР о награждении ТГУ и Томского медицинского института орденами трудового красного знамени.
7 января 1967 года в новом корпусе томского государственного педагогического института на Казанской улице — ныне это Комсомольский проспект, состоялось первое заседание ректората, положившее начало заселению этого здания. Вуз, который более 45 лет с момента своего образования, ютился в двух небольших корпусах, воспринял новый учебный корпус как большой подарок. Типичное, в хрущевском стиле, здание, с актовым и спортивным залами, просторными лекционными аудиториями, казалось настоящим дворцом.
«...Сложный корпус сооружений больницы вырастет в северо-восточной части города. Весь комплекс займет 12 гектаров. Основная часть комплекса — семь девятиэтажных блоков, соединенных теплыми переходами. В этих блоках разместится главный стационар. Отдельно встанут операционный блок, радиологический и патолого-анатомический корпуса...» (Из материала «Городок здоровья» в газете «Красное знамя» от 7 января 1967 года)
7 января 1978 года архитектурно-планировочная мастерская №2 института Томскгражданпроект выдала техническую документацию на строительство первой очереди ОКБ на 1000 коек. Как сообщалось в прессе, в новой больнице будет налажена телевизионная связь главного врача с основными отделениями. Истории болезней станут записывать на диктофон. Для общения больных с родственниками в корпусах будут установлены видеотелефоны. Общая сметная стоимость больничного комплекса — 13 млн рублей.
В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!