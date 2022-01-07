В 1978 году в Томске спроектировали больницу с видеотелефонами для родственников. 7 января в истории Томска

Было время, когда в Томске было не четыре, а три района, и два из них назывались совсем не так, как сейчас. И проспекта Комсомольского до 1968 не существовало. Об интересных фактах, связанных с 7 января в жизни города, расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

7 января 1938 года постановлением президиума томского горсовета в Томске созданы Вокзальный, Кировский и Куйбышевский районы. Вокзальный район включал в себя территорию современных Ленинского и Октябрьского районов, Куйбышевский — территорию Советского района.

7 января 1967 года вышли указы президиума Верховного совета СССР о награждении ТГУ и Томского медицинского института орденами трудового красного знамени.

7 января 1967 года в новом корпусе томского государственного педагогического института на Казанской улице — ныне это Комсомольский проспект, состоялось первое заседание ректората, положившее начало заселению этого здания. Вуз, который более 45 лет с момента своего образования, ютился в двух небольших корпусах, воспринял новый учебный корпус как большой подарок. Типичное, в хрущевском стиле, здание, с актовым и спортивным залами, просторными лекционными аудиториями, казалось настоящим дворцом.