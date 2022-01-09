В 1935 году в Томске начали сбор средств на памятник Кирову. 9 января в истории города

9 января 1976 года местная пресса сообщила, что в Томске начали выдачу советских паспортов нового образца. Пурпурную книжицу с золотым тиснением первыми получили работники «Сибэлектромотора».

фрагмент "Красного знамени" от 9 января 1976 года

Автор: фрагмент "Красного знамени" от 9 января 1976 года

фрагмент "Красного знамени" от 9 января 1976 года

Автор: фрагмент "Красного знамени" от 9 января 1976 года

Чем еще запомнился томичам этот день в разные годы, расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

9 января 1935 года в Томске начался сбор средств на сооружение памятника Сергею Кирову.

9 января 1968 года в НИИ ядерной физики, электроники и автоматики при Томском политехническом институте пущен в эксплуатацию первый за Уралом исследовательский атомный реактор.

9 января 1970 года введен в эксплуатацию аэропорт города Стрежевого.

9 января 1985 года в научной библиотеке ТГУ открылась выставка «Художники о «Слове о полку Игореве»», посвященная 800-летию произведения. Большую часть экспозиции составили работы из коллекции томского графика Владимира Марьина и его собственные работы.