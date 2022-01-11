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В 1896 году электростанция в Томске выработала первый ток. События 11 января из жизни города в разные годы

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Знаете ли вы, что первый ток в городе вырабатывался лишь от заката до рассвета? Интересные факты из жизни Томска в нашей постоянной рубрике — «Календарь томской истории».

11 января 1896 года дала первый ток томская городская электрическая станция, располагавшаяся на площади Конной, 13. Ныне это ТЭЦ-1 на улице Беленца. Часть оборудования для станции завозилась во время летней навигации из Англии, часть была отечественного производства. Эта городская электростанция была одной из первых в России и первой за Уралом. До 1928 года режим работы станции был только ночной. Она начинала вырабатывать электроэнергию за полчаса до заката солнца и прекращала через полчаса после восхода.

11 января 1918 года Григорий Потанин сложил с себя обязанности председателя Сибирского областного совета, усмотрев в его действиях уклон в сторону большевиков.

11 января 1946 года возобновились богослужения в помещении томской Троицкой церкви, закрытой в 1940 году. После закрытия церковь использовалась под гараж, потом в ней располагалась пекарня и артель рационализаторов. К моменту возвращения верующим храм был полуразрушен. По свидетельствам очевидцев, не было ни дверей, ни пола. Торжественное повторное освящение церкви состоялось 15 февраля — на сретение Господне. Восстановление храма велось на средства и силами верующих.

11 января 1963 года начались занятия в новом здании школы №6 по улице Герцена. В первый учебный день после зимних каникул, рано утром ученики и учителя собрались у старого здания школы на улице Гагарина и организованной колонной прошли к новому месту учебы и работы.

11 января 1964 года был основан Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов (НИИПП), занимавшийся разработкой и изготовлением полупроводников и микроэлектроники, измерительного и лечебно-диагностического оборудования, систем охранной сигнализации, источников и преобразователей энергии. Первым его руководителем был профессор ТГУ Виктор Преснов.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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