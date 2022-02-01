Умер старец Федор Кузьмич. На учет поставлены первые два автомобиля. 1 февраля в истории Томска

Ректор отменил занятия в университете — и вовсе не из-за ковида, а по городским улицам ездили всего два автомобиля. Об интересных фактах и событиях, которыми запомнилось 1 февраля томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке компании ТДСК, которая 1 февраля отмечает свое 50-летие.

1 февраля 1864 года в Томске скончался старец Федор Кузьмич. С именем старца связана легенда, что он в действительности являлся императором Александром Первым, который инсценировал в 1825 году собственную смерть и под видом бродяги странствовал по России. С 1858 года старец жил в Томске в доме купца Семена Хромова и на его загородной заимке. После смерти был похоронен в ограде томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Сейчас в Казанской церкви этого монастыря хранятся его мощи. В 1988 году старец Федор Кузьмич причислен РПЦ к лику святых. 1 февраля 1905 года распоряжением ректора Томского университета Михаила Курлова в связи со студенческой забастовкой временно прекращены занятия в университете.

На 1 февраля 1929 года в Томске было официально зарегистрировано два легковых автомобиля — в правлении томской железной дороги и в окружной конторе связи — а также 6 грузовых автомобилей и 10 автобусов. Кроме того, в городе имелось 17 мотоциклов — главным образом, у частных владельцев. В подавляющем большинстве весь этот автотранспорт был иностранного производства. 1 февраля 1930 года началось строительство первого участка пути Томск-Енисейской железной дороги — ветки Томск-Ксеньевка. Ныне — это город Асино.

Автор: "Красное знамя" Автор: "Красное знамя"