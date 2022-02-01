Умер старец Федор Кузьмич. На учет поставлены первые два автомобиля. 1 февраля в истории Томска

Ректор отменил занятия в университете — и вовсе не из-за ковида, а по городским улицам ездили всего два автомобиля. Об интересных фактах и событиях, которыми запомнилось 1 февраля томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке компании ТДСК, которая 1 февраля отмечает свое 50-летие.
1 февраля 1864 года в Томске скончался старец Федор Кузьмич. С именем старца связана легенда, что он в действительности являлся императором Александром Первым, который инсценировал в 1825 году собственную смерть и под видом бродяги странствовал по России. С 1858 года старец жил в Томске в доме купца Семена Хромова и на его загородной заимке. После смерти был похоронен в ограде томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Сейчас в Казанской церкви этого монастыря хранятся его мощи. В 1988 году старец Федор Кузьмич причислен РПЦ к лику святых.
1 февраля 1905 года распоряжением ректора Томского университета Михаила Курлова в связи со студенческой забастовкой временно прекращены занятия в университете.
На 1 февраля 1929 года в Томске было официально зарегистрировано два легковых автомобиля — в правлении томской железной дороги и в окружной конторе связи — а также 6 грузовых автомобилей и 10 автобусов. Кроме того, в городе имелось 17 мотоциклов — главным образом, у частных владельцев. В подавляющем большинстве весь этот автотранспорт был иностранного производства.
1 февраля 1930 года началось строительство первого участка пути Томск-Енисейской железной дороги — ветки Томск-Ксеньевка. Ныне — это город Асино.
1 февраля 1951 года областная комсомольская газета вышла под новым названием — «Молодой Ленинец». Газета выходила 3 раза в неделю. В 1991, когда комсомол прекратил свое существование, газета переименована в «Томский молодежный экспресс». Последний номер вышел в августе 1993 года.
1 февраля 1981 года начался первый турнир по зимнему футболу на призы газеты «Молодой Ленинец». Турнир сразу стал популярным у томичей разных возрастов и социальных слоев. В начале 90-х годов проведение соревнований взяла на себя телекомпания ТВ2. В сезоне 2009-2010 годов турнир стал носить имя прославленного томского футболиста Арифа Абасова. К этому времени соревнования стали самыми массовыми в Российской Федерации среди спортсменов-любителей.
1 февраля 1991 года принял первых посетителей кинотеатр «Аэлита» — муниципальное предприятие, созданное на базе кинотеатра «Пионер», как детский кинотеатр.