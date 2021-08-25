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Учителям Томской области обещают повысить среднюю зарплату на 8% в сентябре

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Власти Томской области выделили 300 миллионов рублей на повышение зарплаты педагогам. Планируется, что в сентябре средняя зарплата педагогов вырастет не менее чем на 8%, рассказала журналистам глава областного департамента образования Ирина Грабцевич.

«С 1 сентября средняя зарплата у педагогов вырастет не менее чем на 8 %», — заявила Грабцевчич. Еще около 100 миллионов рублей администрация Томской области направит на выполнение обязательств по минимальной оплате труда сотрудников школ, не относящихся к педагогике.

Глава департамента отметила, что суммы уже заложены в областном бюджете, и их распределят между муниципалитетами и образовательными организациями региона.

Напомним, за 2020 год средняя заработная плата учителей в школах Томска составила почти 36 тысяч рублей. В марте 2021 года депутат областной Думы от КПРФ Алексей Федоров предлагал пересмотреть систему оплаты труда педагогических работников. По его словам, для зарплаты в 48 тысяч рублей томскому учителю необходимо «увеличить нагрузку до двух ставок, взять на себя классное руководство и так далее». Тогда он и получает премию.

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