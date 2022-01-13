Учителя вышли на акцию протеста и образовалась Томскнефть: 13 января в истории города

13 января 1972 года газета «Красное знамя» сообщила о начале продажи в городах и селах билетов первого в этом году выпуска денежно-вещевой лотереи. В ее рамках запланированы почти 7 млн выигрышей на общую сумму почти 11 млн рублей. 120 счастливчикам должны были достаться автомобили «Москвич» и «Запорожец». В числе других призов — мотоциклы, пианино, телевизоры, а также баяны, аккордеоны, транзисторные приемники и часы в золоченом корпусе. О том, что происходило в Томске 13 января в разные годы, расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

13 января 1809 года в Томске открылась первая аптека. Она находилась в ведении приказа общественного призрения. И снабжала лекарствами городские больницы для бедных. Почти 70 лет это была единственная аптека в Томске.

13 января 1900 года знатные люди города впервые вошли в новое здание Общественного собрания, построенное на Почтамтской улице по проекту архитектора Константина Лыгина. Там был дан торжественный завтрак для членов Собрания и их жен. Губернатор Асинскрит Ломачевский, провозгласил тост за государя императора. Как отмечала газета «Сибирский Вестник»: «в новом здании масса света и воздуха, прекрасная вентиляция, чудесный резонанс — все это для Томска новинка и очень приятная». А на следующий день в Общественном собрании состоялся маскарад, собравший небывалое количество участников. Многим хотелось посмотреть новое здание изнутри.

13 января 1966 года приказом по Главтюменнефтегазу создано нефтепромысловое управление Томскнефть. Из четырех скважин был образован первый томский нефтепромысел. Новое управление возглавил Иван Подгорный. Главным инженером был назначен Николай Мержа. А первые две тонны томской нефти были закачены в наливную баржу в июле этого же года.

13 января 1997 года в рамках общероссийской акции протеста работников образования учителя томских школ и сотрудники детских садов провели пикет у мэрии. Главное их требование — погашение многомесячных долгов по зарплате. Представителей пикетчиков принял мэр Томска Александр Макаров. Он рассказал им о том, что делает городская власть, чтобы решить эту проблему.

13 января 2006 года в Томск с трехдневным визитом прибыл посол Франции в России Жан Коде. Его познакомили с создаваемой технико-внедренческой зоной, посол посетил ТПУ, принял участие в международном экологическом форуме. А на следующий день Жан Коде встречал в Томске французского путешественника, писателя и кинорежиссера Николя Ванье, совершающего трансконтинентальный переход на собачьей упряжке от озера Байкал до Москвы.