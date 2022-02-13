Томский ректор стал министром просвещения, а томская лыжница взяла два «золота» в США. 13 февраля в истории города

Какими событиями запомнился томичам день 13 февраля в разные годы, расскажет наш « Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

13 февраля 1844 года чиновница Яковлева открыла первое в Томске частное училище, в котором преподавались в основном танцы и музыка. Ну, а кроме того, французский и немецкий языки. В училище были приняты 21 человек — мальчики и девочки. Через год училище было закрыто. Из-за смерти учредительницы.

13 февраля 1920 года в доме по улице Источной, 13 открылся томский мусульманский рабочий клуб. Ему было присвоено имя татарского революционера Мулланура Вахитова.

13 февраля 1967 года указом Президиума Верховного совета РСФСР ректор ТГУ профессор Александр Данилов назначен министром просвещения РСФСР.