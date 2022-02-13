Томский ректор стал министром просвещения, а томская лыжница взяла два «золота» в США. 13 февраля в истории города

Какими событиями запомнился томичам день 13 февраля в разные годы, расскажет наш «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
13 февраля 1844 года чиновница Яковлева открыла первое в Томске частное училище, в котором преподавались в основном танцы и музыка. Ну, а кроме того, французский и немецкий языки. В училище были приняты 21 человек — мальчики и девочки. Через год училище было закрыто. Из-за смерти учредительницы.
13 февраля 1920 года в доме по улице Источной, 13 открылся томский мусульманский рабочий клуб. Ему было присвоено имя татарского революционера Мулланура Вахитова.
13 февраля 1967 года указом Президиума Верховного совета РСФСР ректор ТГУ профессор Александр Данилов назначен министром просвещения РСФСР.
Для справки:
Александр Данилов (25 февраля /8 марта/ 1916, село Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии – 27 ноября 1980, Москва) — историк, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков. Ректор Томского государственного университета с 1 января 1961 по 23 февраля 1967 года. По инициативе Данилова были построены 2-й учебный корпус, два пятиэтажных студенческих общежития, базы отдыха для преподавателей и студентов в Киреевском на берегу Оби, пионерский лагерь в Алаеве, начата работа по реконструкции Научной библиотеки. Министр просвещения РСФСР с 1967 по 1980.
13 февраля 1971 года впервые в Томске начал гастроли Московский государственный ансамбль «Балет на льду». Программа выступлений включала одноактные балеты «Золушка», «Адам и Ева», шуточные сценки «Лиса и Бобер», «Тачанка», цирковые номера.
13 февраля 2000 года томская лыжница Наталья Баранова на проходивших в США Играх доброй воли завоевала две золотые медали за победу в спринте и эстафете.