Томский политех реорганизовали: часть из 11 институтов переехала в другие города. 15 февраля в истории города

Как думаете, так можно — одну газету закрыть, типографию отобрать и начать выпускать другую, идеологически более верную газету с похожим оформлением, чтобы рассылать ее тем же подписчикам? Оказывается, можно. «Календарь томской истории» расскажет подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

15 февраля 1828 года сенаторы Василий Безродный и Борис Куракин, проводившие ревизию в Западной Сибири, предложили Томскому губернскому правлению создать в Томске общий губернский архив. Спустя 10 лет император Николай I утвердит в штатном расписании чиновников Томской области должность губернского архивариуса с годовым окладом в 1000 рублей.

Автор: из фондов ТОКМ Лидия Базанова на первой периодической художественной выставке, 1908 год Автор: из фондов ТОКМ Лидия Базанова на первой периодической художественной выставке, 1908 год

15 февраля 1902 года в здании Общественного собрания по улице Почтамтской (нынешний проспект Ленина) открылась персональная выставка художницы Лидии Базановой. Выпускница Московского училища ваяния и зодчества переехала в Томск в 1900 году вместе с мужем, юристом Иваном Базановым — будущим деканом и ректором Томского университета. На выставке были представлены около 50 работ Лидии Базановой, среди которых 11 крупных полотен. Это была первая в истории города крупная персональная выставка — как писали, «Томск таких выставок еще не видел». За Базановой надолго закрепится слава сильнейшего живописца города. Благодаря ее стараниям в городе пройдут 1-я Сибирская передвижная выставка, выставка картин французских художников, выставки томского общества любителей художеств. Известные работы Базановой — «Портрет Григория Потанина», «Портрет Петра Макушина», «Портрет девочки».

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15 февраля 1918 года Томский совет солдатских и рабочих депутатов постановил закрыть газету «Сибирская жизнь» — «за контрреволюционное направление». Здание типографии и находящееся в ней имущество конфисковали. Уже через четыре дня в типографии начали выпускать газету «Знамя революции». Новые редакторы позаимствовали шрифты и заголовки «Сибирской жизни», а также адреса подписчиков, которым продолжили рассылать уже идеологически верное издание. Последнего главного редактора «Сибирской жизни» Александра Андрианова большевики расстреляют в марте 1920 года.

15 февраля 1919 года в Томске на улице Всеволодо-Евграфской, 10 (сейчас проспект Кирова) открылась военно-автомобильная школа для подготовки шоферов-автомобилистов для армии. Начальником стал капитан Минтяев.

Открытие Томского технологического института, 1900 Открытие Томского технологического института, 1900

15 февраля 1930 года постановлением ВСНХ СССР Сибирский технологический институт (до 1925 года — Томский технологический институт) реорганизован в 11 отраслевых институтов. Часть из них осталась в Томске — Геолого-разведочный, Механико-машиностроительный, Химико-технологический, Горный, Мукомольно-элеваторный и Институт инженеров железнодорожного транспорта (позже Томский электромеханический институт инженеров транспорта будет переведен в Омск). Строительный институт и Институт сельскохозяйственного машиностроения переехали в Новосибирск, Институт черной металлургии — в Новокузнецк, Институт цветных металлов — в Иркутск.

Автор: "Красное знамя", В. Ангарин Автор: "Красное знамя", В. Ангарин

15 февраля 1989 года газета «Красное знамя» подняла тему дефицита товаров в магазинах. Автор заметки «Дефицит под прилавком» сетует: