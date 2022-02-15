Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Томский политех реорганизовали: часть из 11 институтов переехала в другие города. 15 февраля в истории города
Архив ТВ2

Томский политех реорганизовали: часть из 11 институтов переехала в другие города. 15 февраля в истории города

ТВ2 ТВ2

Как думаете, так можно — одну газету закрыть, типографию отобрать и начать выпускать другую, идеологически более верную газету с похожим оформлением, чтобы рассылать ее тем же подписчикам? Оказывается, можно. «Календарь томской истории» расскажет подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

15 февраля 1828 года сенаторы Василий Безродный и Борис Куракин, проводившие ревизию в Западной Сибири, предложили Томскому губернскому правлению создать в Томске общий губернский архив. Спустя 10 лет император Николай I утвердит в штатном расписании чиновников Томской области должность губернского архивариуса с годовым окладом в 1000 рублей.

Автор:  из фондов ТОКМ
Лидия Базанова на первой периодической художественной выставке, 1908 год
Автор:  из фондов ТОКМ
Лидия Базанова на первой периодической художественной выставке, 1908 год

15 февраля 1902 года в здании Общественного собрания по улице Почтамтской (нынешний проспект Ленина) открылась персональная выставка художницы Лидии Базановой. Выпускница Московского училища ваяния и зодчества переехала в Томск в 1900 году вместе с мужем, юристом Иваном Базановым — будущим деканом и ректором Томского университета. На выставке были представлены около 50 работ Лидии Базановой, среди которых 11 крупных полотен. Это была первая в истории города крупная персональная выставка — как писали, «Томск таких выставок еще не видел». За Базановой надолго закрепится слава сильнейшего живописца города. Благодаря ее стараниям в городе пройдут 1-я Сибирская передвижная выставка, выставка картин французских художников, выставки томского общества любителей художеств. Известные работы Базановой — «Портрет Григория Потанина», «Портрет Петра Макушина», «Портрет девочки».

Фото: 
Автор: 
-
-
-

15 февраля 1918 года Томский совет солдатских и рабочих депутатов постановил закрыть газету «Сибирская жизнь» — «за контрреволюционное направление». Здание типографии и находящееся в ней имущество конфисковали. Уже через четыре дня в типографии начали выпускать газету «Знамя революции». Новые редакторы позаимствовали шрифты и заголовки «Сибирской жизни», а также адреса подписчиков, которым продолжили рассылать уже идеологически верное издание. Последнего главного редактора «Сибирской жизни» Александра Андрианова большевики расстреляют в марте 1920 года.

15 февраля 1919 года в Томске на улице Всеволодо-Евграфской, 10 (сейчас проспект Кирова) открылась военно-автомобильная школа для подготовки шоферов-автомобилистов для армии. Начальником стал капитан Минтяев.

Открытие Томского технологического института, 1900
Открытие Томского технологического института, 1900

15 февраля 1930 года постановлением ВСНХ СССР Сибирский технологический институт (до 1925 года — Томский технологический институт) реорганизован в 11 отраслевых институтов. Часть из них осталась в Томске — Геолого-разведочный, Механико-машиностроительный, Химико-технологический, Горный, Мукомольно-элеваторный и Институт инженеров железнодорожного транспорта (позже Томский электромеханический институт инженеров транспорта будет переведен в Омск). Строительный институт и Институт сельскохозяйственного машиностроения переехали в Новосибирск, Институт черной металлургии — в Новокузнецк, Институт цветных металлов — в Иркутск.

Автор:  "Красное знамя", В. Ангарин
Автор:  "Красное знамя", В. Ангарин

15 февраля 1989 года газета «Красное знамя» подняла тему дефицита товаров в магазинах. Автор заметки «Дефицит под прилавком» сетует:

«В торговом зале фирменного магазина «Океан» объединения «Томскрыба» многочисленным покупателям предлагали салат из морской капусты, ставриду в томатном соусе, спинку минтая и другие дары моря. А вот в глубинах подсобных помещений рабочие контролеры обнаружили около шести тысяч банок сайры в масле, около двух тысяч банок шпротного паштета, «плавали» там язь в томатном соусе, карась с гречневой кашей и другая консервированная рыба. Директор магазина объяснила, что все это предназначено для составления наборов, но документально подтвердить разрешение продавать дефицит в наборах не смогла. Так что все эти консервы, к немалой радости покупателей, пришлось продавцам пустить в открытую продажу».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.