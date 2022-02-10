Томская «женщина-змея» победила во всероссийском конкурсе, а для профессоров открылась столовая. 10 февраля в истории Томска

Томская «женщина-змея» победила во всероссийском конкурсе, а депутаты облдумы обсуждали военную кампанию в Чечне. О событиях 10 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
10 февраля 1924 года в Томске прошла первая городская пионерская конференция. Пионеры обсуждали вопросы о революции в Германии и помощи германским детям. О самоуправлении в детских домах и школах. В резолюции было записано: «Мы, делегаты конференции, просим старших товарищей воспитать из нас стойких, мужественных и неустрашимых борцов за коммунизм. Дать нам возможность быть хоть немного похожими на ушедшего навеки от нас дорогого и горячо любимого нами Владимира Ильича».
10 февраля 1934 года в Томске открылось кафе-столовая для профессоров и преподавателей вузов, инженерно-технических работников и рабочей интеллигенции города. Как сообщалось в рекламе: «Гостям обеспечены уют и спокойствие. Днем и вечером играет музыка. Приглашены лучшие кулинары». Например, мясной обед из двух блюд стоил от 6 до 7,5 рублей. Располагалась столовая на перекрестке нынешних проспекта Ленина и улицы Беленца. Позже в этом помещении открылся ресторан «Север».
10 февраля 1961 года в газете «Красное знамя» вышла заметка «Т. Лязгина — лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады». Томичка Тамара Лязгина — «женщина-каучук», «женщина-змея» — в ту пору работала в Томской областной филармонии.
«В конце прошлого года Тамара, совершая с бригадой артистов нашей филармонии гастрольную поездку по приморскому краю, узнала о Всероссийском конкурсе артистов эстрады, — пишет «Красное знамя». — В конкурсе участвовало около семи тысяч артистов только оригинального жанра, поэтому надеяться на успех было трудно. К тому же и времени на подготовку не оставалось — программа гастролей жесткая. Но Тамара отвадилась принять участие в конкурсе. И успешно выступила в первом туре, который проходил в Хабаровске. А в конце декабря ее вызвали в Москву. Там проходили два остальные тура конкурса».
Тамара Лязгина стала одной из 49 лауреатов конкурса. Позже закончила режиссерский факультет ГИТИСа. В 1982 году про нее был снят фильм «Акробатка Тамара Лязгина».
10 февраля 1995 года Томская областная дума приняла заявление, где осудила варварскую операцию российской армии по взятию столицы Чеченской республики города Грозного. И призвала наказать виновных в гибели россиян. Губернатор Томской области Виктор Кресс подписал распоряжение о выделении средств на гуманитарную помощь жителям Чечни.
Материал о чеченском «смотрителе кладбищ», который восстанавливает разрушенные во время военных кампаний кладбища и возвращает имена погибшим на территории Чечни бойцам, можно почитать здесь.