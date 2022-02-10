Томская «женщина-змея» победила во всероссийском конкурсе, а для профессоров открылась столовая. 10 февраля в истории Томска

10 февраля 1924 года в Томске прошла первая городская пионерская конференция. Пионеры обсуждали вопросы о революции в Германии и помощи германским детям. О самоуправлении в детских домах и школах. В резолюции было записано: «Мы, делегаты конференции, просим старших товарищей воспитать из нас стойких, мужественных и неустрашимых борцов за коммунизм. Дать нам возможность быть хоть немного похожими на ушедшего навеки от нас дорогого и горячо любимого нами Владимира Ильича».

10 февраля 1934 года в Томске открылось кафе-столовая для профессоров и преподавателей вузов, инженерно-технических работников и рабочей интеллигенции города. Как сообщалось в рекламе: «Гостям обеспечены уют и спокойствие. Днем и вечером играет музыка. Приглашены лучшие кулинары». Например, мясной обед из двух блюд стоил от 6 до 7,5 рублей. Располагалась столовая на перекрестке нынешних проспекта Ленина и улицы Беленца. Позже в этом помещении открылся ресторан «Север».