Томские пенсионеры вышли на митинг против монетизации льгот. 18 января в истории города

18 января 1924 года газета «Красное знамя» напечатала анонс: «В субботу, 19 января, в «Доме просвещения» состоится инсценировка суда над проституткой. Инсценировка организована студентами — членами профсекции медикосантруд». Чем запомнился этот день томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

18 января 1924 года принято постановление Томского губисполкома об охране и регистрации памятников искусства и старины.

С 18 января 1968 года по поручению государственного комитета по науке и технике Академии наук СССР в Томске работала группа ученых в составе академиков Прохорова и Кабачника и нескольких членов-корреспондентов Академии. Они посетили многочисленные научные лаборатории и НИИ томских вузов и единодушно решили — в Томске есть все предпосылки для создания институтов Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР.

18 января 1971 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР о награждении Сибирского химического комбината орденом Октябрьской революции.

18 января 1974 года впервые в Томске в зале Дворца зрелищ и спорта свои коллекции представил Московский общесоюзный дом моделей одежды. В программе «Мода открывает нам новые секреты элегантности» томичи увидели 100 новых коллекционных моделей женской и мужской одежды для всех возрастов и для любого случая. В афише было сказано: «Гости Дворца увидят модели, показанные в Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и многих других городах. Играет живой оркестр». При переполненном зале показы одежда проходили три дня.

18 января 1991 года состоялось торжественное открытие частного камерного драматического театра «Интим». Художественным руководителем его стала заслуженная артистка России Алевтина Буханченко. Директором — заслуженный артист России Николай Мохов. Первые постановки осуществлялись на малой сцене Томского областного драматического театра. В 1994 году театр получил статус муниципального экспериментального театра-студии. Ему была передана часть здания кинотеатра имени Горького. В 2001 году театр вновь стал частным. В 2002 отказался от названия «Интим».

18 января 1999 года на томскую кафедру прибыл Ростислав (Сергей Девятов), епископ Томский и Асиновский. С марта 2013 — митрополит Томской митрополии.

18 января 2005 года у стен администрации Томской области прошел массовый митинг, организованный местным отделением компартии России. Пришедшие на митинг более 3000 томичей требовали отмены так называемой «монетизации льгот» — когда вместо бесплатных услуг пенсионерам и инвалидам предложили получить деньги.