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Томск впервые стал областным центром, а учителя вышли на пикет к обладминистрации. 30 января в истории Томска

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30 января 1929 года газета «Красное знамя» рассказала об отчетном заседании женщин в Тайге. На собрании решили: всем женщинам перейти на общественную прачечную; отказаться от частных огородов и перейти на кооперативные; закрыть все церкви в городе и использовать их под детские клубы и ясли.

Однако, несмотря на одобрение собравшимися, поддержку этих инициатив вряд ли можно было считать полной — из приглашенных на собрание 800 женщин пришли лишь 200. «Домохозяйки о собрании были слабо информированы», — сделал вывод автор заметки. Что еще произошло в Томске 30 января в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

30 января 1604 года царь Борис Годунов направил грамоту сургутскому воеводе Федору Головину с указанием послать служилых людей с целью осмотра места, предложенного Эуштинским князем Тояном для постройки города в устье реки Ушайки.

30 января 1782 года императрица Екатерина Вторая подписала указ об учреждении Тобольского наместничества, включающего две области — Тобольскую и Томскую. Таким образом, именно в этот день Томск впервые стал областным центром. В его подчинении были Ачинский, Енисейский, Каинский, Нарымский, Томский и Туруханский уезды. А в 1804 году Томск стал губернским центром — столицей одной из самых больших губерний в Российской империи.

30 января 1939 года газета «Красное знамя» отчиталась о начале подготовки в городе инструкторов ПВХО. Курсы противовоздушной и химической обороны организовал горсовет Осоавиахима. Окончившим курсы инструкторам давалось право руководить подготовкой и принимать сдачу норм на значок ПВХО первой ступени. Заниматься на курсы без отрыва от производства сразу же записались 30 человек.

30 января 1976 года областное издание сообщило, что в продажу поступила новая разработка томской мебельно-зеркальной фабрики — 14 видов детских игрушек и сувениров.

«Учителю — достойную зарплату и вовремя», «Нищая школа — дети без будущего», «Мы хотим не выживать, а жить».

30 января 1996 года педагоги томских школ начали акцию протеста, требуя погашения долгов по зарплате и увеличения окладов. Несколько сот педагогов пикетировали здание областной администрации. В нескольких школах начались учительские забастовки. Где-то они продлились несколько дней. Как утверждали профсоюзные лидеры, ученики и их родители отнеслись к этой акции педагогов с пониманием.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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