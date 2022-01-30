Томск впервые стал областным центром, а учителя вышли на пикет к обладминистрации. 30 января в истории Томска

30 января 1929 года газета «Красное знамя» рассказала об отчетном заседании женщин в Тайге. На собрании решили: всем женщинам перейти на общественную прачечную; отказаться от частных огородов и перейти на кооперативные; закрыть все церкви в городе и использовать их под детские клубы и ясли.

Однако, несмотря на одобрение собравшимися, поддержку этих инициатив вряд ли можно было считать полной — из приглашенных на собрание 800 женщин пришли лишь 200. «Домохозяйки о собрании были слабо информированы», — сделал вывод автор заметки. Что еще произошло в Томске 30 января в разные годы, расскажет «Календарь томской истории» .

30 января 1604 года царь Борис Годунов направил грамоту сургутскому воеводе Федору Головину с указанием послать служилых людей с целью осмотра места, предложенного Эуштинским князем Тояном для постройки города в устье реки Ушайки.

30 января 1782 года императрица Екатерина Вторая подписала указ об учреждении Тобольского наместничества, включающего две области — Тобольскую и Томскую. Таким образом, именно в этот день Томск впервые стал областным центром. В его подчинении были Ачинский, Енисейский, Каинский, Нарымский, Томский и Туруханский уезды. А в 1804 году Томск стал губернским центром — столицей одной из самых больших губерний в Российской империи.

30 января 1939 года газета «Красное знамя» отчиталась о начале подготовки в городе инструкторов ПВХО. Курсы противовоздушной и химической обороны организовал горсовет Осоавиахима. Окончившим курсы инструкторам давалось право руководить подготовкой и принимать сдачу норм на значок ПВХО первой ступени. Заниматься на курсы без отрыва от производства сразу же записались 30 человек.

30 января 1976 года областное издание сообщило, что в продажу поступила новая разработка томской мебельно-зеркальной фабрики — 14 видов детских игрушек и сувениров.