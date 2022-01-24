Томичи первыми в стране увидели фильм про деревенского детектива Анискина. 24 января в истории Томска

24 января 1916 года газета «Сибирская жизнь» сообщала, что юридический факультет университета присудил золотую медаль за сочинение «Экономические условия введения земства в России» студенту 4 курса Михаилу Альтшуллеру (стал ученым-экономистом); а также — что полотно дороги от Бульварной улицы (ныне — проспект Кирова) до станции Томск-I находится в таком состоянии, что «проход здесь весьма затруднен».

А в газете «Красное знамя» за 24 января в разные годы можно было прочитать: отчет о результатах исследования мозга Ленина — вес 1440 граммов, «заметно выраженные особенности так называемых пирамидальных клеток 3 слоя...» (1930 год); объявление о возможности наблюдать в небе над Томском второй искусственный спутник Земли в 7 часов 41 минуту вечера (1958 год); заметку о том, что ЭВМ помог вычислить в ТИАСУРе лучший факультет за 1975 год — им стал факультет систем управления, который выполнил хоздоговорных работ на 1 млн рублей (1976 год). О других событиях 24 января в истории Томска расскажет «Календарь томской истории».

24 января 1953 года в Томском государственном университете открылась комната-музей Валериана Куйбышева. Комната была оформлена фотографиями и копиями документов, иллюстрирующими этапы жизни, революционной борьбы и партийно-хозяйственной работы бывшего студента университета. На открытии музея присутствовали руководители и студенты ТГУ, партийные лидеры Томска и области.

В этот же день, 24 января 1953 года, томский горисполком принял решение об отводе участка земли на проспекте Кирова для строительства административного здания управления МВД. Причем, за свой счет милиционеры и чекисты должны были расселить в новые квартиры жителей деревянных домов, находившихся в этом месте. И высадить на прилегающей территории большие деревья.

24 января 1964 года решением томского горисполкома детскому кинотеатру присвоено имя «Пионер». Больше 30 лет в этом зале показывали мультфильмы и кинофильмы для юных горожан, устраивали для них праздники и проводили воспитательные беседы. Теперь здесь располагается зрелищный центр «Аэлита».

24 января 1969 года томичи первыми в стране увидели новый художественный фильм «Деревенский детектив». В кинотеатре «Октябрь» зрителям его представили режиссер Иван Лукинский, молодая актриса Наталья Сайко и писатель, один из авторов сценария — Виль Липатов. Непритязательная история о деревенском участковом Федоре Анискине томичам оказалась интересной в первую очередь потому, что написал ее земляк — Виль Липатов, много лет до этого работавший корреспондентом областной газеты «Красное знамя». А прототипом главного героя, по признанию автора, стал опять же земляк — милиционер одного из сел Кожевниковского района. Ну, а игра любимых в народе артистов — Михаила Жарова, Лидии Смирновой, Татьяны Пельтцер, Романа Ткачука — сделала «Деревенский детектив» популярным во всей стране. Позже было снято еще несколько фильмов об Анискине.