Томичи одобрили выдворение Солженицына. 19 февраля в истории Томска

Рабочий томского завода, профессор университета и местный писатель публично поддержали выдворение из страны Александра Солженицына. Подробнее об этом и других событиях 19 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

19 февраля 1880 года томским губернатором назначили Василия Мерцалова. В этом же году он возглавил комитет по возведению зданий Сибирского университета в Томске. На начальной стадии лично руководил работами, привлек для наблюдения за строительством архитектора Павла Нарановича. Мерцалов ходатайствовал о расширении штата чиновников в Томске и об увеличении их окладов. А также – о прекращении ссылки в Томскую губернию уголовных элементов.

«В августе 1880 по прямому указанию министра внутренних дел графа М.Т. Лорис-Меликова он освободил из заключения ссыльного народника, дворянина П. Боголюбова, который при пересмотре дела был признан невиновным, — пишут авторы книги «Томские губернаторы», — однако по доносу начальника Томского губернского жандармского управления полковника Н.И. Александрова был обвинен в пособничестве государственным преступникам, что заставило его просить об отставке. Высочайшим указом от 7 апреля 1883 был уволен с поста томского губернатора».

19 февраля 1974 года в газете «Красное знамя» под общим заголовком «Позор предателю» опубликована подборка откликов томичей на выдворение из СССР писателя Александра Солженицына.

Рабочий завода писал: «Предателей в своей среде мы терпеть не будем. Я и мои товарищи целиком и полностью одобряем выдворение Солжениицына из пределов нашего государства. Предателя ждет жалкая участь человека без отечества. И поделом».

Профессор ТГУ: «Исторические экскурсы Солженицына в его последнем пасквиле «Архипелаг ГУЛАГ», как и предыдущие откровения, почерпнуты из арсенала антисоветчиков. Ему не место в нашей стране».

19 февраля 1986 года на Чемпионате мира среди юниоров в городе Лейк-Плэсиде мастер спорта, воспитанница северского клуба «Янтарь» Любовь Егорова завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 5 км классическим стилем.

19 февраля 1997 года принято постановление об учреждении премии губернатора Томской области «За качество». Впервые присуждение этой премии состоялось 14 ноября этого же года во время проведения в Томске «Недели качества».