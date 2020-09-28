Телевизионный опрос

2005 год. Автор: Максим Воронин.







Часто в нашей программе мы проводили интерактивные опросы, в ходе которых выясняли мнение наших телезрителей по поводу событий, происходящих в нашем городе, в стране и мире. Большинство социологов не относились серьезно к таким исследованиям общественного мнения. И все же, как нам казалось, часто результаты теле голосования отражали правдивую картину. Максим Воронин исследовал результаты полусотни интерактивных опросов ТВ-2 за полтора года. Чтобы выяснить - каков он, средне-статистический томич - чего ждал, боялся и на что надеялся. И вот были такие выводы. Смотрите в сюжете из архива ТВ2.

