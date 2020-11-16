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16 ноября,
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Суд над мэром Томска. Николай Николайчук

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Николай Николайчук, покинувший пост мэра в 2013 году из-за разногласий с областной властью, спустя год стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при ремонте одной из городских дорог (ст. 286 УК РФ). 

24 декабря 2015 года Советский районный суд Томска признал Николайчука виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти на срок три года. Также суд удовлетворил гражданский иск к Николайчуку о возмещении причиненного им ущерба в размере 4,7 млн рублей. Свою вину Николайчук не признал.

Вот как проходило первое судебное заседание над экс-мэром в 2015 году.

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