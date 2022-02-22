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  3. Сибирячкам христианского вероисповедания разрешили учиться на медиков в Томске. 22 февраля в истории города
Архив ТВ2

Сибирячкам христианского вероисповедания разрешили учиться на медиков в Томске. 22 февраля в истории города

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Чем запомнится «зеркальная дата» 22.02.2022, знают все, кто листал с утра новостные ленты. О том, какие события произошли 22 февраля в другие годы, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

22 февраля 1898 года в Томске состоялось торжество, посвященное 25-летию книжного магазина Петра Макушина и открытия им, по предложению губернатора Ломачевского, 125 книжных сельских лавок.

22 февраля 1913 года Совет министров разрешил временный прием в качестве слушательниц медицинского факультета Томского университета женщин-сибирячек христианского вероисповедания.

22 февраля 1930 года умер профессор Томского университета, зоолог, орнитолог, энтомолог, организатор регулярных фенологических наблюдений в Томске Герман Иоганзен.

22 февраля 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР в составе Новосибирской области образован Томский район с центром в Томске.

22 февраля 1944 года томичу Николаю Дорохову присвоили звание Героя Советского союза. Сын раскулаченного алтайского крестьянина, сосланного в томскую деревню Мазалово в 1930 году, во время войны был пулеметчиком 104-го гвардейского стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта. Отличился во время освобождения Харьковской области. В августе 1943 года в ходе боев у села Терновая отбил три немецкие контратаки, что способствовало успешному штурму его ротой господствующих высот. Чуть позже во время боя к юго-западу от Мерефы уничтожил большое количество солдат и офицеров противника. После демобилизации проживал в Томске. До выхода на пенсию работал слесарем-инструментальщиком Томского завода измерительной аппаратуры.

22 февраля 1968 года при Томском политехническом институте образован НИИ автоматики и электромеханики, который позже вошел в состав ТИАСУРа.

22 февраля 1981 года состоялся опытный пуск завода полипропилена на Томском нефтехимическом комбинате. Получен первый гранулированный полипропилен.

Автор:  "Красное знамя", М. Гладуша
Подпись под фото: "Огромные шары склада сжиженных газов (фигуры людей наверху очень точно передают масштаб сооружений) как бы символизируют техническое совершенство и мощь сегодняшней нефтехимии, демонстрируют высокое искусство монтажников"
Автор:  "Красное знамя", М. Гладуша
Подпись под фото: "Огромные шары склада сжиженных газов (фигуры людей наверху очень точно передают масштаб сооружений) как бы символизируют техническое совершенство и мощь сегодняшней нефтехимии, демонстрируют высокое искусство монтажников"
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