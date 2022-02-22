Сибирячкам христианского вероисповедания разрешили учиться на медиков в Томске. 22 февраля в истории города

Чем запомнится «зеркальная дата» 22.02.2022, знают все, кто листал с утра новостные ленты. О том, какие события произошли 22 февраля в другие годы, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

22 февраля 1898 года в Томске состоялось торжество, посвященное 25-летию книжного магазина Петра Макушина и открытия им, по предложению губернатора Ломачевского, 125 книжных сельских лавок.

22 февраля 1913 года Совет министров разрешил временный прием в качестве слушательниц медицинского факультета Томского университета женщин-сибирячек христианского вероисповедания.

22 февраля 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР в составе Новосибирской области образован Томский район с центром в Томске.

22 февраля 1930 года умер профессор Томского университета, зоолог, орнитолог, энтомолог, организатор регулярных фенологических наблюдений в Томске Герман Иоганзен .

22 февраля 1944 года томичу Николаю Дорохову присвоили звание Героя Советского союза. Сын раскулаченного алтайского крестьянина, сосланного в томскую деревню Мазалово в 1930 году, во время войны был пулеметчиком 104-го гвардейского стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта. Отличился во время освобождения Харьковской области. В августе 1943 года в ходе боев у села Терновая отбил три немецкие контратаки, что способствовало успешному штурму его ротой господствующих высот. Чуть позже во время боя к юго-западу от Мерефы уничтожил большое количество солдат и офицеров противника. После демобилизации проживал в Томске. До выхода на пенсию работал слесарем-инструментальщиком Томского завода измерительной аппаратуры.

22 февраля 1968 года при Томском политехническом институте образован НИИ автоматики и электромеханики, который позже вошел в состав ТИАСУРа.

22 февраля 1981 года состоялся опытный пуск завода полипропилена на Томском нефтехимическом комбинате. Получен первый гранулированный полипропилен.