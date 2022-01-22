Северное сияние над Томском и визит министра обороны Сердюкова. 22 января в истории города

22 января 1972 года газета «Красное знамя» сообщила, что в магазины Каргаска и ближайших к нему сел завезли телевизоры. И это верный признак того, что в поселке должно заработать телевидение:

«Голубые экраны приобретенных телевизоров скоро зажгутся. В шести километрах от Каргаска в районе с.Павлова будет установлена телевизионная вышка. Впрочем, эта вышка не совсем телевизионная. Ее заменит вышка… буровая. Высота буровой вышки — 40 метров, для телевизионной необходимо 50 метров. Разрыв будет ликвидирован за счет выдвижной трубы. Аппаратура для телевышки уже закуплена».

22 января 1918 года Совет рабочих и солдатских депутатов Томска для борьбы с контрреволюцией создал революционный трибунал во главе с большевиком Исаем Нахановичем. В марте этого же года в Томске организована чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией под руководством Дмитрия Кривоносенко. Впрочем, даже жесткими карательными мерами удержать власть большевикам в Томске тогда не удалось. В конце мая 1918 года они сбежали из города.

Через два года после установления советской власти в Томске в центре города хоронили останки большевиков, казненных колчаковцами. 22 января 1920 года на площади Свободы, теперь это — Ново-Соборная площадь, у стен Троицкого кафедрального собора, состоялся многолюдный митинг, на котором звучали призывы: «Победили Колчака внешнего, добьем Колчака внутреннего». А братское захоронение на площади в последующие годы стало постоянным местом для митингов и акций в дни революционных праздников.

22 января 1957 года в 4 часа 30 минут в небе над Томском наблюдалось северное сияние. Как рассказывали очевидцы: «Небо переливалось всеми цветами радуги. Цветные полосы превратились в два столба красного цвета, столбы начали передвигаться в северо-западном направлении, потом все исчезло».

22 января 2011 года в Томске с краткосрочным визитом побывал министр обороны России Анатолий Сердюков. Целью его приезда был осмотр объектов, принадлежащих министерству, где в будущем можно было бы создать президентское кадетское училище. Сердюков побывал в корпусах бывшего Томского военно-медицинского института и в Доме офицеров. Провел совещание с заместителями губернатора — Оксаной Козловской и Юрием Сухоплюевым. По итогам этого визита, Дом офицеров министерство обороны передало в собственность региона. А создавать в России президентские кадетские училища федеральная власть вообще передумала.