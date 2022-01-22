Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Северное сияние над Томском и визит министра обороны Сердюкова. 22 января в истории города
Архив ТВ2

Северное сияние над Томском и визит министра обороны Сердюкова. 22 января в истории города

ТВ2 ТВ2

22 января 1972 года газета «Красное знамя» сообщила, что в магазины Каргаска и ближайших к нему сел завезли телевизоры. И это верный признак того, что в поселке должно заработать телевидение:

«Голубые экраны приобретенных телевизоров скоро зажгутся. В шести километрах от Каргаска в районе с.Павлова будет установлена телевизионная вышка. Впрочем, эта вышка не совсем телевизионная. Ее заменит вышка… буровая. Высота буровой вышки — 40 метров, для телевизионной необходимо 50 метров. Разрыв будет ликвидирован за счет выдвижной трубы. Аппаратура для телевышки уже закуплена».

Чем еще запомнилось 22 января томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

22 января 1918 года Совет рабочих и солдатских депутатов Томска для борьбы с контрреволюцией создал революционный трибунал во главе с большевиком Исаем Нахановичем. В марте этого же года в Томске организована чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией под руководством Дмитрия Кривоносенко. Впрочем, даже жесткими карательными мерами удержать власть большевикам в Томске тогда не удалось. В конце мая 1918 года они сбежали из города.

Через два года после установления советской власти в Томске в центре города хоронили останки большевиков, казненных колчаковцами. 22 января 1920 года на площади Свободы, теперь это — Ново-Соборная площадь, у стен Троицкого кафедрального собора, состоялся многолюдный митинг, на котором звучали призывы: «Победили Колчака внешнего, добьем Колчака внутреннего». А братское захоронение на площади в последующие годы стало постоянным местом для митингов и акций в дни революционных праздников.

22 января 1957 года в 4 часа 30 минут в небе над Томском наблюдалось северное сияние. Как рассказывали очевидцы: «Небо переливалось всеми цветами радуги. Цветные полосы превратились в два столба красного цвета, столбы начали передвигаться в северо-западном направлении, потом все исчезло».

22 января 2011 года в Томске с краткосрочным визитом побывал министр обороны России Анатолий Сердюков. Целью его приезда был осмотр объектов, принадлежащих министерству, где в будущем можно было бы создать президентское кадетское училище. Сердюков побывал в корпусах бывшего Томского военно-медицинского института и в Доме офицеров. Провел совещание с заместителями губернатора — Оксаной Козловской и Юрием Сухоплюевым. По итогам этого визита, Дом офицеров министерство обороны передало в собственность региона. А создавать в России президентские кадетские училища федеральная власть вообще передумала.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.