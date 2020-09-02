Архив ТВ2
Рынок среднего образования в Томске
2 часа назад
2008 год. Автор: Тамара Лосева.
Первые уроки начинались в томских школах. К новому учебному году в Томске открывалась новая прогимназия, а в Северске —кадетский корпус. У родителей школьников был огромный выбор, куда отправить ребенка учиться. Кроме муниципальных школ и гимназий в городе было немало частных учебных заведений. Сколько стоило платное и бесплатное среднее образование? Смотрите в сюжете из архива ТВ2.
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