Рынок среднего образования в Томске

2008 год. Автор: Тамара Лосева.





Первые уроки начинались в томских школах. К новому учебному году в Томске открывалась новая прогимназия, а в Северске —кадетский корпус. У родителей школьников был огромный выбор, куда отправить ребенка учиться. Кроме муниципальных школ и гимназий в городе было немало частных учебных заведений. Сколько стоило платное и бесплатное среднее образование? Смотрите в сюжете из архива ТВ2.