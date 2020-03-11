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Архив ТВ2

Рекламу в телевизоре ненавидели все

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Рекламу в телевизоре ненавидели все

2006 год. Автор: Наталья Ким.


Государственная дума окончательно в третьем чтении приняла новый закон о рекламе. Рекламу, кажется, ненавидели почти все. Времена, когда ее отсутствие как-то совпадало с отсутствием всего в магазинах, было забыто и многие наши граждане давно уже требовали разного рода рекламу сократить, убрать и т.д.


Согласно новому закону, к радости многих, рекламы становилось меньше — сокращалась длительность рекламных пауз на телевидении, а возможности рекламировать некоторые товары вообще значительно ограничивались. И многие эксперты считали, что новый закон о рекламе станет серьезным испытанием для СМИ, приведет к существенному перераспределению рекламного рынка, и даже, возможно, станет причиной очередного скачка цен на разного рода товары. Об этом в материале из архива ТВ2.

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