Профессия рабочий

2010 год. Автор: Мария Хохлова.





Поднять престиж профессии рабочего с помощью кино. Такой вид пропаганды по мнению российских властей мог бы изменить ситуацию в начальном и среднем профессиональном образовании. Сами же представители этих учреждений считали — популярность рабочих специальностей вернется, только если труд станут оплачиваться достойно. А студенты учреждений смогут учиться в нормальных условиях.







Даже в Томске получить профессию рабочего можно было по-разному. Какие существовали варианты, смотрите в сюжете из архива ТВ2.