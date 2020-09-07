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Архив ТВ2

Профессия рабочий

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
57 минут назад
Профессия рабочий

2010 год. Автор: Мария Хохлова.


Поднять престиж профессии рабочего с помощью кино. Такой вид пропаганды по мнению российских властей мог бы изменить ситуацию в начальном и среднем профессиональном образовании. Сами же представители этих учреждений считали — популярность рабочих специальностей вернется, только если труд станут оплачиваться достойно. А студенты учреждений смогут учиться в нормальных условиях.


Даже в Томске получить профессию рабочего можно было по-разному. Какие существовали варианты, смотрите в сюжете из архива ТВ2.

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