Архив ТВ2
Профессия рабочий
57 минут назад
2010 год. Автор: Мария Хохлова.
Поднять престиж профессии рабочего с помощью кино. Такой вид пропаганды по мнению российских властей мог бы изменить ситуацию в начальном и среднем профессиональном образовании. Сами же представители этих учреждений считали — популярность рабочих специальностей вернется, только если труд станут оплачиваться достойно. А студенты учреждений смогут учиться в нормальных условиях.
Даже в Томске получить профессию рабочего можно было по-разному. Какие существовали варианты, смотрите в сюжете из архива ТВ2.
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