Приватизация-1993: в Томске начали менять ваучеры на акции предприятий. 5 февраля в истории города

«На днях в 4-м участке г. Томска появилась довольно странная личность, под видом околоточного надзирателя. Высокий мужчина, с бритой физиономией, в очках, с алфавитом под мышкой, расхаживает по квартирам обывателей, проверяя домовые книги и паспорта; он вносит также жителей в алфавит, не зная сам для какой цели, прописывает вновь прибывших и требует за каждый прописанный документ по 10 коп. Интересующимся узнать, кто он такой и кем нанят для такой работы, — отвечает, что его нанял околоточный надзиратель 1 участка, фамилии которого он не знает. А на вопрос, для кого собираются деньги, поясняет, что они предназначаются в пользу какого-то паспортиста, получающего очень маленькое содержание».

Газета признала такой вид благотворительности оригинальным и выразила надежду, что ответственные лица оградят томичей от «бесцеремонного поползновения на обывательскую доверчивость». Чем еще запомнилось 5 февраля, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

5 февраля 1956 года очередной номер областной газеты «Красное знамя» вышел с передовой статьей «Получить высокий урожай кукурузы на всех площадях». Руководителям колхозов, МТС и совхозов необходимо уже сейчас выделить под посевы кукурузы лучшие земляные участки. Организовать вывозку на них местных удобрений. Вся страна тогда по инициативе первого секретаря КПСС Никиты Хрущева, впав в кукурузную лихорадку, пыталась выращивать эту культуру даже в районах крайнего севера — в ущерб другому сельхозпроизводству.

5 февраля 1978 года областное объединение рыбной промышленности открыло в Томске фирменное кафе «Жемчужина». Пресса сообщала, здесь одновременно могут пообедать и отдохнуть 100 человек. Коллектив предлагает посетителям разнообразные блюда из морской и речной рыбы, а также морепродуктов. Столик на вечер можно заказать по телефону.

В этот же день, по сообщениям прессы, в новое здание на проспекте Ленина переехал областной совет профессиональных союзов: «В семиэтажном параллелепипеде, широкие окна которого глядят на университетскую рощу, удобно разместились отделы облсовпрофа, обкомы профсоюзов, ВОИР, НТО и другие общественные организации».

5 февраля 1993 года в Томске состоялся первый чековый аукцион. За ваучеры томичи могли приобрести акции предприятия «Рембыттехника». На продажу было выставлено 400 акций.