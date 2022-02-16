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  3. Президент Путин побывал в гостях у томички, а в томских вузах нашли вредителей. 16 февраля в истории города
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Президент Путин побывал в гостях у томички, а в томских вузах нашли вредителей. 16 февраля в истории города

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Что интересного происходило в разные годы 16 февраля, расскажут страницы «Календаря томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

16 февраля 1904 года  в помещении железнодорожного собрания открылась выставка бабочек и жуков. Коллекцию собрал инженер А.А Мейнгард. Сбор от посещения выставки предназначался в пользу Красного Креста. Экспонаты были размещены в 96 ящиках и 14 коробках — 4053 экземпляра бабочек (около 1000 видов) и 4050 жуков (около 1000 видов). Кроме того, были выставлены принадлежности для сбора, умерщвления, препарирования и сохранения насекомых.

«Коллекция эта, несмотря на свое обилие, не может дать полного представления о том разнообразии бабочек и жуков, какое имеется на белом свете, но все-таки она дает много, и выставка должна бы пользоваться у публики успехом», писала газета «Сибирская жизнь». Правда, время работы выставки для посещения было неудобным — с 12 по 16 часов дня. И публика через газету просила это неудобство устранить.

16 февраля 1930 года в газете «Красное знамя» вышла статья под названием: «Примирительные камеры — орудие переделки людей». Примкамеры, организованные при сельсоветах, должны были не только разгрузить суды, но и привлечь «новые слои трудящихся к участию в управлении советским государством»: «Примирительные камеры не заменяют суды, пишет газета, а свидетельствуют об их отмирании (пока еще частичном), то есть, о таком процессе, который неизбежно сопутствует социалистическому строительству». Правда, новый орган разрешения споров между гражданами на момент публикации еще не стал совершенным:

«Подчас примкамеры в своих решениях отражают пережитки старых взглядов, уродливую психологию собственника-индивидуалиста, рассматривающих жену, как вещь своего мужа, проводящих буржуазный принцип собственности на землю и т. д. Классовый состав примкамер неудовлетворителен. К примеру, в составе двух крупнейших Анжеро-Судженского района нет совершенно батраков, а бедняков меньше четверти общего числа членов».

16 февраля 1953 года в Томском театре имени Чкалова состоялось собрание научных работников вузов. С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС В.А. Москвин. Он обозначил «враждебные силы», которые «пытаются вредить и в науке, и в воспитании подрастающего поколения». Так, согласно данным докладчика, в университете один из преподавателей в лекциях по экономической географии «популяризировал экономику США» и «извращал марксистко-ленинское учение». В педагогическом институте на кафедре иностранных языков преподавала женщина, «осужденная за контрреволюционную деятельность». А доцент горного факультета политеха «читал лекцию студентам, базируясь на иностранной технике».

16 февраля 1972 года Томский горисполком решил присвоить новым улицам на Каштаке названия: проспект Мира, улица Интернационалистов, улица Кошурникова и улица 79-й Гвардейской Дивизии. О том, где вырастают и чем отличаются новые панельные микрорайоны, можно почитать здесь.

16 февраля 2001 года в Томск приехал президент Владимир Путин. И это был первый в истории города визит действующего главы государства. До этого Томск посещал лишь Николай Романов — но в 1891 году он был еще цесаревичем, не самодержцем. В течение дня Путин посетил мемориал в Лагерном саду, провел в офисе «Горэлектросетей» совещание на тему реформирования жилищно-коммунального комплекса, посидел за столом в гостях у томички Марии Кореньковой, а также побывал в продовольственном магазине «Елочка» и в Ботаническом саду. Хронику и закулисье того визита можно почитать в материале нашей коллеги Виктории Мучник: «Как я разгласила гостайну: визит Путина в Томск 16 февраля 2001 года». Еще больше интересных историй, написанных к 30-летию ТВ2 — здесь.

Для коллажей использованы фотографии Михаила Смодора, автора Algirdas, с сайта travelask.ru, из газеты "Красное знамя", из личного архива Сергея Никифорова. 

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