Президент Медведев ответил томским студентам. 11 февраля в истории Томска

В разные годы 11 февраля в Томске на повестке дня были вопросы отстрела бродячих собак, строительства бумажной фабрики, рецепты новых консервов и не только. Подробнее расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

11 февраля 1910 года Томская городская дума постановила ввести в городе всеобщее начальное обучение. Реализация этого плана, рассчитанного на 10 лет, началась с 1 сентября 1911 года. Но уже в 1917 была прервана из-за революционных событий. Позже пришедшие к власти большевики заявляли, что именно советская власть научила людей читать и писать.

11 февраля 1926 года местная пресса писала о проблеме бродячих собак. Их стаи стали большой проблемой для томичей в районе фабрики «Сибирь» и Красных казарм: «Были случаи укусов бешеными собаками рабочих и красноармейцев. Комхозом предполагается помимо посылки в район собаколовов привлечь к стрельбе бродячих собак органы милиции».

Быть или не быть бумажной фабрике в Томске? Этот вопрос поднимала 11 февраля 1927 года газета «Красное знамя». Накануне Сиброст телеграфировал, что с местом для предприятия окончательно не определились — или Томск, или Иркутск. Председатель окрисполкома товарищ Захаров уверенно заявил корреспонденту, что фабрику построят именно в Томске. Более того, на оборудование для будущего производства уже пообещали выделить 50 000 рублей.