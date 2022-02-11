Президент Медведев ответил томским студентам. 11 февраля в истории Томска

В разные годы 11 февраля в Томске на повестке дня были вопросы отстрела бродячих собак, строительства бумажной фабрики, рецепты новых консервов и не только. Подробнее расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
11 февраля 1910 года Томская городская дума постановила ввести в городе всеобщее начальное обучение. Реализация этого плана, рассчитанного на 10 лет, началась с 1 сентября 1911 года. Но уже в 1917 была прервана из-за революционных событий. Позже пришедшие к власти большевики заявляли, что именно советская власть научила людей читать и писать.
11 февраля 1926 года местная пресса писала о проблеме бродячих собак. Их стаи стали большой проблемой для томичей в районе фабрики «Сибирь» и Красных казарм: «Были случаи укусов бешеными собаками рабочих и красноармейцев. Комхозом предполагается помимо посылки в район собаколовов привлечь к стрельбе бродячих собак органы милиции».
Быть или не быть бумажной фабрике в Томске? Этот вопрос поднимала 11 февраля 1927 года газета «Красное знамя». Накануне Сиброст телеграфировал, что с местом для предприятия окончательно не определились — или Томск, или Иркутск. Председатель окрисполкома товарищ Захаров уверенно заявил корреспонденту, что фабрику построят именно в Томске. Более того, на оборудование для будущего производства уже пообещали выделить 50 000 рублей.
11 февраля 1953 года томский горисполком принял решение переименовать Крестьянскую улицу в улицу имени Вячеслава Шишкова, присвоить имя писателя саду у речной пристани и установить там его бюст.
11 февраля 1963 года газеты рассказывали о рецептурных экспериментах на Колпашевском рыбоконсервном комбинате. Технолог Р. Воронцова «заканчивает работу над консервированием щуки и язя в томатном соусе с натуральным виноградным вином и черносливом».
11 февраля 1985 года в Томске начались первые в стране официальные соревнования открытого первенства российского совета ДСО Буревестник по фристайлу. В соревновании приняли участие спортсмены из разных союзных республик. Победителем в личном зачете стал томич Анатолий Чухломин.
11 февраля 2010 года в Томске состоялось выездное заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики при президенте РФ. Кроме самого президента Дмитрия Медведева в Томск прибыли руководители министерств экономического профиля, федеральных ведомств, крупные российские бизнесмены. Одним из центральных мероприятий стала встреча президента со студентами томских вузов. Почти два часа Медведев отвечал на вопросы студентов. Эта встреча в прямом телеэфире транслировалась на всю страну. Прибывшие в этот день в Томск высокопоставленные федеральные чиновники и крупные бизнесмены также побывали в томских вузах, встречались со студентами и преподавателями, знакомились с деятельностью высокотехнологичных наукоемких предприятий и фирм.