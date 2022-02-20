Посол Франции в России Пьер Морель прибыл в Томск. 20 февраля в истории города

В этот день в разные годы в Томске сменился очередной губернатор, на ГПЗ-5 в полночь выпустили «юбилейный» подшипник, а в аэропорту Томска встречали посла Пьера Мореля с супругой — внучкой одного из ректоров томского университета. «Календарь томской истории» расскажет об этих и других событиях дня подробнее. Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

20 февраля 1898 года несколько молодых врачей и первокурсников-медиков томского императорского университета послали в Париж телеграмму. Адресовали ее Эмилю Золя, публично обвинившему власти Франции в преднамеренном осуждении невиновного офицера из евреев Альфреда Дрейфуса. Дрейфусу инкриминировали шпионаж в пользу Германии, тем самым подогревая антиеврейские настроения в стране. В телеграмме говорилось: «Искренне посылаем наше сердечное сочувствие геройскому защитнику правосудия и справедливости». Поступок студентов осудили на заседании Правления университета. Им объявили выговор с занесением в штрафной журнал.

20 февраля 1900 года в Томск приехал новый губернатор, действительный статский советник князь Сергей Вяземский. Служил в Томске три года. При нем был открыт Технологический институт, освящен Троицкий кафедральный собор, появилось Общество попечения о народной трезвости.

20 февраля 1903 года по главной улице Томска прошла студенческая демонстрация, закончившаяся столкновениями с полицией.

20 февраля 1913 года в Томске начались торжества, посвященные 300-летию Дома Романовых.

20 февраля 1954 года в областном Драматическом театре состоялся вечер, посвященный открытию общественного университета культуры. С лекцией «Советская литература и искусство в борьбе за мир и коммунизм» выступил доцент ТГУ Николай Бабушкин. Артисты областной филармонии дали большой концерт. В заключении вечера был показан новый документальный фильм «К северу от Томска».

20 февраля 1970 года в 12 часов ночи смена мастера А. Чибира цеха железнодорожных подшипников ГПЗ-5 собрала миллионный подшипник с начала работы цеха. Цех был создан в 1961 году.

20 февраля 1991 года чемпиону Европы и рекордсмену мира, мастеру спорта международного класса и тренеру команды клуба «СКАТ» по подводному плаванию Александру Шумкову присвоили самое высокое на тот момент тренерское звание — заслуженный тренер СССР. Он стал первым, кто получил такое звание в Томске.

20 февраля 1995 года в Томск прибыла делегация Франции. Во главе с послом Франции в России Пьером Морелем. Его сопровождала жена Ольга — внучка бывшего ректора императорского томского университета Ивана Базанова. Посол с супругой приняли участие в проходивших в это время в Томске Днях французской культуры.